Şeyma Subaşı'nın aylık kazancı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı, aylık abonelik ücretini 66,99 TL'den 134,99 TL'ye çıkarmıştı. 200 bin takipçiye ulaşan ünlü ismin kazancı ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı
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Şeyma Subaşı'nın aylık kazancı ortaya çıktı - Resim: 1

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, Instagram’da abonelik sistemine geçti ve özel anlarını burada paylaşmaya başladı.

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Şeyma Subaşı'nın aylık kazancı ortaya çıktı - Resim: 2

200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL'ye çıkarmıştı.

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Şeyma Subaşı'nın aylık kazancı ortaya çıktı - Resim: 3

Subaşı’nın nisan ayındaki aylık kazancı sadece bu sistemden 27 milyon TL’ye ulaştı.

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Şeyma Subaşı'nın aylık kazancı ortaya çıktı - Resim: 4

Mynet'te yer alan habere göre, Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da yer almıştı.

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