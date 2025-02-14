Instagram'da Çekiliş Kazanma Hilesi Ortaya Çıktı: Meğer Özellikle Bunu Yapmak Gerekiyormuş

3.Ödülü Verecek Kanalı da Etiketleyin

Yorum kısmına arkadaşınızı etiketlerken kanalın sahibine etiketlemeyi unutmayın. Ödül verecek birçok kanal daha fazla etkileşim için bunu ister. Kanal etiket istemese bile diğerlerinden farklı olması ve çekiliş robotun algılaması için ödül verecek kişi etiketleyebilirsiniz.

4.Yorum Sayısına Dikkat Edin

Yorum yapmanız yeni çekiliş hakkı tanıyorsa ya da yorumlar ile çekilişe katılıyorsanız saat başı yorum yapmaya çalışın. Zaman beklemeden yorum yaparsanız, spam olarak algılanır ve ban yiyebilirsiniz. Çekiliş robotları aktif kullanıcılardan seçim yaptığını unutmayın. Çekiliş başlamadan 24 saat ya da 48 saat önceden yorum yapmak Instagram çekilişinde kazanma hilesi gibidir. Bu tür çekilişlerde ne kadar çok yorum yaparsanız kazanma ihtimaliniz o kadar artar.