Instagram'da Çekiliş Kazanma Hilesi Ortaya Çıktı: Meğer Özellikle Bunu Yapmak Gerekiyormuş
Sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Instagram, kullanıcılarına birçok farklı etkinlik sunuyor. Bunlardan biri de markaların ve influencerların düzenlediği çekilişler. Instagram çekilişlerini kazanmanın hilesi ortaya çıktı. Peki Instagram çekilişi nasıl kazanılır? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya hesaplarında yapılan çekilişler pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Yapılan çekilişlerde kazanma oranını yükseltmek ve şansını arttırmak için neler yapılabileceği kullanıcıların araştırdığı önemli konular arasında yer alıyor. Instagram'da çekiliş kazanma hilesi ortaya çıktı. Her çekiliş şans gerektirir, ancak bu stratejilerin uygulanması kazanma şansınızı artırabilir. Peki Instagram çekilişi nasıl kazanılır? İşte detaylar...
INSTAGRAM'DA ÇEKİLİŞ KAZANMA HİLESİ
Her çekilişin kendine özgü katılım koşulları vardır. Çekilişi düzenleyen hesabın paylaştığı kuralları dikkatlice okuyun. Beğeni, yorum, etiketleme gibi istenen tüm adımları eksiksiz tamamlayın.
1.Son Dakika Yorum Yapmayın
Çekilişe 30 ile 40 dakika süre kalmışken yorum yapmayı bırakın. Robot, çekiliş yaklaştığında yapılan yorumları görmez. 30 dakika varken yaptığınız yorumlar spama düşebilir ve çekilişteki durumunuzu tehlikeye sokabilir. Instagram çekiliş kazanma taktileri genel olarak çekilişin ortalarında işe yarar.
2.Etiketleme Yaparken Emoji Ekleyin
Arkadaşınızı ya da tanıdığınızı etiketlerken yanına emoji ekleyin. Instagram çekiliş kazanma taktikleri arasında dikkat çekmek çok önemlidir. Birçok kişi arkadaşını etiketleyip gönderir, yorumunuz diğerlerinden ayrılması ve dikkat çekmesi için emoji ekleyin. Engel yememek için yorumu 10 dakika da bir paylaşın.
3.Ödülü Verecek Kanalı da Etiketleyin
Yorum kısmına arkadaşınızı etiketlerken kanalın sahibine etiketlemeyi unutmayın. Ödül verecek birçok kanal daha fazla etkileşim için bunu ister. Kanal etiket istemese bile diğerlerinden farklı olması ve çekiliş robotun algılaması için ödül verecek kişi etiketleyebilirsiniz.
4.Yorum Sayısına Dikkat Edin
Yorum yapmanız yeni çekiliş hakkı tanıyorsa ya da yorumlar ile çekilişe katılıyorsanız saat başı yorum yapmaya çalışın. Zaman beklemeden yorum yaparsanız, spam olarak algılanır ve ban yiyebilirsiniz. Çekiliş robotları aktif kullanıcılardan seçim yaptığını unutmayın. Çekiliş başlamadan 24 saat ya da 48 saat önceden yorum yapmak Instagram çekilişinde kazanma hilesi gibidir. Bu tür çekilişlerde ne kadar çok yorum yaparsanız kazanma ihtimaliniz o kadar artar.
5.Aynı Kişiyi Birden Fazla Etiketlemeyin
Instagram çekilişlerinde aynı kişiyi etiketlemek spam olarak algılanır ve elenmenize neden olabilir. Saat başı yorum yaparken farklı kişileri etkiletmeniz ödülü kazanma ihtimalinizi artırır. Mümkün oldukça farklı arkadaşlarınızı etiketleyip yorum yapmaya özen gösterin.
6. Güvenilir Siteleri Deneyin
Birçok site, Instagram çekiliş yalanı ile etkileşim kazanmaya çalışıyor. Çekilişe katılmadan önce güvenilir ve bilindik hesaplar olduğuna emin olun. Emin değilseniz paylaşımdaki yorumları okuyup karar verebilirsiniz. Hesabının tanınması ve etkileşim adı altında yapılan çekilişlerde birçok kişi ödül vermiyor.