İnsanların Yüzde 99’u Yanlış Şekilde İçiyor: Limonlu Çayın En Doğru Şekli Meğer Buymuş

LİMONLU ÇAY DEMLERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

1. Taze ve Kaliteli Malzemeler Kullanın

Limonlu çayın lezzetli ve besleyici olması için taze çay yaprakları ve temiz içme suyu kullanmalısınız. Çayınızı klorlu veya bayat suyla demlemek, tadını olumsuz etkileyebilir.

2. Su Sıcaklığını Kontrol Edin

Çayın ideal lezzete ulaşması için suyun kaynama noktasına gelmesi gerekir. Ancak, suyu fazla kaynatmak oksijen seviyesini düşürebilir ve çayın aromasını zayıflatabilir.

3. Çayı Doğru Sürede Demleyin

Çayı 3-5 dakika kadar demlemelisiniz. Çok uzun süre demlemek, çayın acı bir tat almasına neden olabilir.

4. Limonu Doğru Zamanda Ekleyin

Limon ekleme zamanı oldukça önemlidir. Çay demlenirken limon eklemek, içeriğindeki C vitamininin kaybolmasına yol açar. Limonu, çayınızın sıcaklığı 70-80°C’ye düştüğünde eklemelisiniz.

5. Taze Limon Kullanın

En iyi tat için taze limon tercih edilmelidir. Alternatif olarak dondurulmuş limon dilimleri de kullanabilirsiniz. Soğuk etkisiyle limonun lezzeti kaybolmaz.

6. Şeker veya Tatlandırıcıyı Sonradan Ekleyin

Limonla doğrudan karıştırılan şeker, asit ile tepkimeye girerek çayın tadını bozabilir. Eğer tatlı bir çay istiyorsanız, çayın biraz soğumasını bekledikten sonra şeker eklemelisiniz.