İnsanları en çok öldüren hayvanlar: Listenin birincisi şaşırttı

İnsanları en çok öldüren hayvan türleri listelendi. Zirvede yer alan tür ise şaşırttı. İşte insan hayatı için en büyük tehlikeyi oluşturan 25 hayvan türü…

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İnsanları en çok öldüren hayvanlar: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 1

25. Kurt

Listedeki diğer tüm hayvanlar gibi kurtlar da normalde insan etiyle beslenmiyor. Ancak bu canlılar, her yıl insanların ölümüne sebep olan türler arasında yer alıyor.

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İnsanları en çok öldüren hayvanlar: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 2

24. Dingo

İnsanlara çok nâdir saldıran dingoların sebep olduğu ölümler genellikle Avustralya'da gerçekleşmektedir.

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İnsanları en çok öldüren hayvanlar: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 3

23. Boğa

Boğalar, tarihte kalması gerekirken bugün hâlâ gerçekleştirdiğimiz boğa güreşi ve rodeo gibi aktivitelerin sonucu olarak her yıl insanların ölümüne sebep olmaktadır. Onları suçlayabilir miyiz?

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İnsanları en çok öldüren hayvanlar: Listenin birincisi şaşırttı - Resim: 4

22. Karadul ve kahverengi yalnız örümcek

Belirli türdeki örümceklerin ısırıkları çok tehlikeli olabilmekte, en kısa sürede ilkyardım sağlanmadığı takdirde ölüme götürebilmektedir.

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