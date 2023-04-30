İnsanları en çok öldüren hayvanlar: Listenin birincisi şaşırttı
İnsanları en çok öldüren hayvan türleri listelendi. Zirvede yer alan tür ise şaşırttı. İşte insan hayatı için en büyük tehlikeyi oluşturan 25 hayvan türü…
25. Kurt
Listedeki diğer tüm hayvanlar gibi kurtlar da normalde insan etiyle beslenmiyor. Ancak bu canlılar, her yıl insanların ölümüne sebep olan türler arasında yer alıyor.
24. Dingo
İnsanlara çok nâdir saldıran dingoların sebep olduğu ölümler genellikle Avustralya'da gerçekleşmektedir.
23. Boğa
Boğalar, tarihte kalması gerekirken bugün hâlâ gerçekleştirdiğimiz boğa güreşi ve rodeo gibi aktivitelerin sonucu olarak her yıl insanların ölümüne sebep olmaktadır. Onları suçlayabilir miyiz?
22. Karadul ve kahverengi yalnız örümcek
Belirli türdeki örümceklerin ısırıkları çok tehlikeli olabilmekte, en kısa sürede ilkyardım sağlanmadığı takdirde ölüme götürebilmektedir.