İnsanlar Neden Gıdıklanır? Bakın Sebebi Neymiş...
Gıdıklanma, bir kişinin derisine hafifçe dokunulması ya da uyarılması sonucu oluşan bir tepki olarak tanımlanır. Peki, insanların neden gıdıklandığını hiç düşündünüz mü? Veya neden kendimizi gıdıklayamayız? İşte bu soruların yanıtı…
Kaynak: Haber Merkezi
Gıdıklanma, her yaştan insanın deneyimleyebileceği, genellikle güldüren bir durumdur. Aslında, gıdıklanmak evrimsel bir savunma mekanizması olarak kabul edilebilir. Derimizdeki sinir uçları, dokunuş ya da hafif baskı gibi uyarıları beyne ileterek bir duyum oluşturur. Beyin, bu duyumları bazen eğlenceli, bazen de rahatsız edici olarak algılar. Özellikle vücudun hassas bölgeleri, örneğin kollar, ayak tabanları, boyun ve karın, daha fazla gıdıklanır.
GIDIKLANMA VE BEYNİN TEPKİSİ
Gıdıklanma, vücudumuza gelen dokunuşların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Beynimiz, vücudumuzdaki hassas bölgelerden gelen bu uyarılara tepki verir. Gıdıklanırken, savunma mekanizması devreye girer ve bu sebeple istemsizce güleriz veya kaşınırız.
KENDİMİZİ NEDEN GIDIKLAYAMAYIZ?
Beynimiz, kendi vücudumuzdan gelen uyarıları sürekli izler ve bu uyarıları tahmin ederek tepki verir. Kendimizi gıdıklamaya çalıştığımızda, beyin bu hareketin önceden beklenen bir eylem olduğunu bilir ve buna göre tepki vermez. Yani, beynimiz, kendi dokunuşlarımızı dışarıdan gelen uyarılar gibi algılamaz. Bu nedenle kendimizi gıdıklamak mümkün olmaz.