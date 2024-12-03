İnsanlar Neden Gıdıklanır? Bakın Sebebi Neymiş...

KENDİMİZİ NEDEN GIDIKLAYAMAYIZ?

Beynimiz, kendi vücudumuzdan gelen uyarıları sürekli izler ve bu uyarıları tahmin ederek tepki verir. Kendimizi gıdıklamaya çalıştığımızda, beyin bu hareketin önceden beklenen bir eylem olduğunu bilir ve buna göre tepki vermez. Yani, beynimiz, kendi dokunuşlarımızı dışarıdan gelen uyarılar gibi algılamaz. Bu nedenle kendimizi gıdıklamak mümkün olmaz.