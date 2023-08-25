İngiliz oyuncu ölüp tekrar dirildi: '7 dakika cennette kaldım'

Bir bedenim yoktu. Sanırım bu biraz suda yüzmeye benziyordu; kendinizi ağırlıksız ve fiziksel dünyadan kopuk hissediyorsunuz” diye devam etti. Grewal, "Bir noktada ayın üzerinde seyahat ediyordum ve göktaşlarını ve tüm uzayı görebiliyordum." dedi.