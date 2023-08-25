İngiliz oyuncu ölüp tekrar dirildi: '7 dakika cennette kaldım'
60 yaşındaki İngiliz tiyatro oyuncusu Shiv Grewal, 9 Şubat 2013'te eşi Alison ile Londra'nın güneydoğusundaki evlerinin yakınında öğle yemeği yedikten sonra kalp krizi geçirdi. Ambulans geldiğinde ise Grewal'ın kalbinin durduğunu fark ettiler.
Grewal kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırıldı. İngiliz oyuncu kalbinin durduğu sırada cennete gittiğini iddia etti.
Grewal, PA Real Life'a yedi dakikalık deneyim hakkında "Bir şekilde öldüğümü biliyordum" dedi. “Her şeyin bedenimden tamamen ayrı olduğunu hissettim. Sanki bir boşluktaydım ama duyguları ve hisleri hissedebiliyordum.
Bir bedenim yoktu. Sanırım bu biraz suda yüzmeye benziyordu; kendinizi ağırlıksız ve fiziksel dünyadan kopuk hissediyorsunuz” diye devam etti. Grewal, "Bir noktada ayın üzerinde seyahat ediyordum ve göktaşlarını ve tüm uzayı görebiliyordum." dedi.
Grewal, "bana sunulan bir dizi olasılık, çeşitli yaşamlar ve reenkarnasyonlar olduğunu" hissettiğini ekledi.
"Onları istemedim" diyen Grewal “Bedenime, zamanıma, karıma dönüp yaşamaya devam etmek istediğimi çok açık bir şekilde belirttim.” ifadelerini kullandı.