Videoyu kesip atmıştı: Gülşen harekete geçti
Sanatçı Gülşen’in konserini takip eden Emre Arslan, sanatçının söylediklerinin kısa bir bölümünü, sosyal medyada dolaşıma soktu ve hesabını kapattı. Gülşen, 4 gün de tutuklu kalmasına neden olmakla suçladığı Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sanatçı Gülşen Çolakoğlu 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de halka açık olmayan bir konser verdi. Konserin başlamasından dakikalar önce Gülşen, orkestra arkadaşları ile şakalaştı. Bu tarihten tam 4 ay kadar sonra, 24 Ağustos’ta Tiktok’ta bir video yayımlandı.
KISA KESİT YAYILDI
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, birkaç saniyelik videoda Gülşen’in, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor” dediği duyuluyordu. Söz konusu videoyu ilk olarak Emre Arslan’ın Tiktok hesabında paylaştığı belirlendi. Arslan anılan birkaç saniyelik videoyu, “Sizce Gülşen, İmam Hatipler kapatılsın demiş midir?” sözleri eşliğinde paylaştı. Video kısa süre içinde Twitter, Facebook, Instagram gibi popüler platformlara düştü.
Gülşen anılan akşam ‘Gülşen tutuklansın’ etiketi eşliğinde paylaşılan mesajlarla Twitter’da dünya genelinde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Konuya kimi siyasetçiler de dahil oldu; Gülşen’e yönelik sert ifadeler kullanıldı. Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı da yaptıkları açıklamalar ile Gülşen’i eleştirdi.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Gülşen 25 Ağustos’ta gözaltına alındı ve bir gün sonra da tutuklandı. 4 gün tutuklu kalan Gülşen, yapılan itiraz üzerine, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Hakkında, “Halkı kin ve nefrete sürükleme” suçundan dava açılan Gülşen’e yönelik karar önceki gün açıklandı. Sanatçı 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi.