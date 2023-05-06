Videoyu kesip atmıştı: Gülşen harekete geçti

Gülşen anılan akşam ‘Gülşen tutuklansın’ etiketi eşliğinde paylaşılan mesajlarla Twitter’da dünya genelinde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Konuya kimi siyasetçiler de dahil oldu; Gülşen’e yönelik sert ifadeler kullanıldı. Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı da yaptıkları açıklamalar ile Gülşen’i eleştirdi.