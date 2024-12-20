İlk İnsanların Görüntüsü Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Açıkladı, Görenler İnanamadı

İLK İNSANLAR KOYU TENLİYDİ

Bilim insanları, ilk insanların koyu tenli olduğunu belirtti. Ancak yaklaşık 5.800 yıl önce, bazı gruplarda daha açık ten rengi ortaya çıktı. Soğuk iklimlere uyum sağlamak için vücut kıllarını kaybeden insanlar, hayvan derileriyle örtündü.

İlk Homo sapiens’in çok fazla saçı vardı ve tüylerin diken diken olması, onları daha büyük göstererek, avcılar ya da düşmanlar üzerinde korku yaratıyordu. Şimdi ise tüylerimiz, ortamda bir tehdit olmadan da diken diken olabiliyor.