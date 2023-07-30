İkinci buluşmada asla sormamanız gereken 5 soru: Anında kaçıyorlar
İlk buluşmalarda yaşanan heyecan ve kaygı, ikinci buluşmalarda da kendini gösterebilir. Çünkü ikinci buluşma, ilk görüşte hissettiğiniz kimyanın gerçek olup olmadığını keşfettiğiniz zamandır.
AİLESİNİ SORMAK
Flörtünüze ikinci randevunuzda ailesini sormak, onlar hakkında bilgi edinmeye çalışmak karşı tarafı korkutabilir. Bu sizin için çok normal olsa da karşı taraf ailesiyle çok da yakın değilse ona garip gelecektir.
Ayrıca sizin -böyle bir düşünceniz olmasa bile- onunla bir gelecek planladığınızı düşündürebilir.
BEBEK SEVGİSİNDEN BAHSETMEK
Bebekleri seviyor, onlarla ilgilenmekten keyif alıyor olabilirsiniz ancak bu yeni tanıştığınız ve ikinci kez görüştüğünüz flörtünüz için göz korkutucu olabilir.
İLİŞKİ GEÇMİŞİNİ SORMAK
Yeni tanıdığınız ve etkilendiğiniz flörtünüze hayatına kaç kişinin girdiğini sormak iyi bir fikir değildir. Çünkü bu sizin onu incelediğinizi düşündürebilir.