Ihlamurun Faydasını 20 Katına Çıkaran Yöntem: Ihlamuru Meğer Yıllarca Yanlış İçmişiz
Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen Ihlamuru meğer yıllarca yanlış içiyormuşuz. Ihlamuru böyle demlemek faydasını 20 katına çıkartıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk havaların etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların artış gösterdiği kış aylarına yaklaşıyoruz. Bu dönemde, geleneksel içeceklerden biri olan ıhlamur, sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor. Ancak, ıhlamur böyle demlemek faydasını 20 katına çıkartıyor. İşte ıhlamurun etkilerini artıran yöntemler:
ÖKSÜRÜĞÜ BİR ANDA KESİYOR
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, grip ve yeni Kovid-19 varyantları gibi hastalıklara karşı bağışıklığı desteklemek oldukça önem kazanıyor. Bu bağlamda, bitki çayları, doğal şifa kaynakları arasında en çok tercih edilenlerden biri haline geliyor. Özellikle ıhlamur, boğazı rahatlatan ve solunum yollarını temizleyen özellikleriyle dikkat çekiyor.
Ihlamur çayı, yalnızca grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmekle kalmaz; aynı zamanda öksürüğü kesme, ateşi düşürme ve terletme etkisi ile solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletme gibi faydalar sunar. Ayrıca, stres ve kaygıyı azaltarak sindirim sistemini de rahatlatır.
ETKİSİNİ 20 KATINA ÇIKARTIYOR
Ihlamurun etkilerini artırmak için, onu diğer bitkilerle birleştirerek çeşitli karışımlar elde etmek mümkün. Özellikle kuşburnu, ıhlamura eklenerek C vitamini desteği sağlar. Bununla birlikte, limon ve tarçın eklenmesi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, havlıcan kış aylarında dayanıklılığı artırır.
Zencefil ise antibiyotik özellikleri sağlayarak, boğazı rahatlatmak için ada çayı ile bir arada kullanılabilir. Eğer imkan varsa, papatya da ekleyerek toksinlerin atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Zerdeçal ise, ciğerlere fayda sağlayarak grip hastalıklarının etkilerini azaltabilir.