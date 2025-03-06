İftardan Sonra Sigara İçenler Yandı: O Hastalığı Tetiklediği Kanıtlandı
Sigara tiryakileri Ramazan ayında oruç tutarken tüm gün sigara içemediği için genelde iftardan hemen sonra sigara yakar. Ancak uzmanlar iftardan hemen sonra içilen sigaranın, vücuda beklenenden daha fazla zarar verdiğini ortaya çıkardı. İşte iftardan sonra içilen sigaranın bilinmeyen zararları...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayında oruç tutarken genelde sigara tiryakileri iftardan hemen sonra sigara içiyor. Ancak iftardan sonra içilen sigaranın vücuda beklenenden daha fazla zarar verdiği ortaya çıktı. Özellikle iftardan sonra peş peşe sigara içmek, ani nikotin ve karbonmonoksit yükselmesine sebep olarak kalp krizini tetiklediği kanıtlandı. İşte iftardan sonra sigara içmenin bilinmeyen zararları...
İFTARDAN SONRA SİGARA İÇMENİN ZARARLARI
KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR
Tüm gün sigara içmeyen kişiler, iftardan hemen sonra sigara tükettiğinde kanda nikotin ve karbonmonoksit hızla yükseliyor. Bu durum damarların aniden daralmasına, organlara oksijen taşınamamasına ve kalp krizi riskinin artmasına yol açıyor. Ayrıca tansiyon yükselmesine bağlı olarak beyin kanaması riski de ortaya çıkabiliyor.
MİDE YANMASINA NEDEN OLUYOR
İftarda tüketilen ağır yiyecekler ve sigara bir araya geldiğinde mide asidi artışı yaşanıyor. Bu da mide yanması, reflü ve sindirim problemlerine neden olabiliyor.
KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜYOR
Uzun süren açlık sonrası vücut oksijene daha fazla ihtiyaç duyarken, sigara içmek kandaki oksijen seviyesini azaltıyor. Bunun sonucunda baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk hissi ortaya çıkıyor.
SOLUNUM YOLLARINI TAHRİŞ EDİYOR
Oruç sırasında solunum yolları hassaslaşır. Sigara içmek, akciğerleri zorlayarak nefes darlığı ve solunum problemlerine neden olabilir.
KAN ŞEKERİ DENGESİNİ BOZUYOR
İftardan sonra hızla yükselen kan şekeri, sigara içildiğinde insülin dengesini bozabiliyor. Bu durum ani kan şekeri düşüşüne yol açarak halsizlik ve yorgunluğu artırabiliyor.