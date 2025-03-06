İftardan Sonra Sigara İçenler Yandı: O Hastalığı Tetiklediği Kanıtlandı

MİDE YANMASINA NEDEN OLUYOR

İftarda tüketilen ağır yiyecekler ve sigara bir araya geldiğinde mide asidi artışı yaşanıyor. Bu da mide yanması, reflü ve sindirim problemlerine neden olabiliyor.

KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Uzun süren açlık sonrası vücut oksijene daha fazla ihtiyaç duyarken, sigara içmek kandaki oksijen seviyesini azaltıyor. Bunun sonucunda baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk hissi ortaya çıkıyor.