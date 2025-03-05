İftardan Sonra Çay İçenler Dikkat: Bu Zararını Kimse Bilmiyordu
İftardan sonra çay içenler dikkat! Ramazan ayında oruç tutanların iftar sofralarında en çok tercih ettiği içeceklerden biri olan çayın, aslında sağlığa zararlı olabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, iftardan hemen sonra çay içmenin vücut üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayı boyunca uzun saatler aç ve susuz kalan vücut, iftarla birlikte kaybedilen sıvıyı ve besinleri yerine koymaya çalışır. Kimileri iftardan sonra ilk olarak su tüketirken, kimileri ise açlığını bastırmak için yoğun bir şekilde yemek yemeyi tercih eder. Bununla birlikte birçok kişi iftarın hemen ardından çay içmeye yönelir.
Ancak uzmanlar iftardan hemen sonra çay içmenin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği açıkladı. Uzmanlar, iftardan sonra çay içmek yerine, en az 1-2 saat bekledikten sonra çayın tüketilmesi gerektiğini belirtti.
İFTARDAN SONRA ÇAY İÇMENİN ZARARLARI NELER?
Çay ve kahve gibi içecekler, vücudun su dengesini bozarak dehidrasyona neden olabilir.
Çayın içerdiği kafein, kan şekerinin hızla düşmesine yol açabilir.
Kafein, hızla kana karışarak tansiyon düşüklüğüne neden olabilir.
Çay, demir ve diğer minerallerin emilimini azaltabilir.
Özellikle hassas mideye sahip olanlarda mide yanması, ekşimesi gibi sorunlara yol açabilir.
Çay içerisindeki kafein uyku düzenini bozabilir.