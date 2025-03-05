İftardan Sonra Çay İçenler Dikkat: Bu Zararını Kimse Bilmiyordu

Ramazan ayı boyunca uzun saatler aç ve susuz kalan vücut, iftarla birlikte kaybedilen sıvıyı ve besinleri yerine koymaya çalışır. Kimileri iftardan sonra ilk olarak su tüketirken, kimileri ise açlığını bastırmak için yoğun bir şekilde yemek yemeyi tercih eder. Bununla birlikte birçok kişi iftarın hemen ardından çay içmeye yönelir.

Ancak uzmanlar iftardan hemen sonra çay içmenin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği açıkladı. Uzmanlar, iftardan sonra çay içmek yerine, en az 1-2 saat bekledikten sonra çayın tüketilmesi gerektiğini belirtti.