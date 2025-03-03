İftarda Orucu Tuzla Açmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Artık Hep Tuzla Açacaksınız

Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz bazen hurma ve zeytinle bazen de tuz ile orucunu açardı. Tuz ile iftar açmanın sağlık açısından pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Uzmanlara göre, ağızda tuzun temas etmesiyle birlikte tükürük bezleri harekete geçiyor ve sindirime yardımcı salınımlar üretilmeye başlıyor. Bu da mideye gelen besinlerin daha kolay sindirilmesini sağlıyor.