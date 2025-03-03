İftarda Orucu Tuzla Açmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Artık Hep Tuzla Açacaksınız
Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu kadar, orucu açarken de yerine getirilen sünnetler oldukça önemlidir. Peygamber Efendimiz bazen hurma ve zeytinle bazen de tuz ile orucunu açardı. Uzmanlar orucunu tuzla açmanın sağlığa çok sayıda faydası olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, iftarlarını sünnete uygun şekilde açmaya özen gösteriyor. Peygamber Efendimiz'in (sav) sünnetini takip edenler, genellikle hurma, zeytin veya tuz ile oruçlarını açıyor. Ancak özellikle tuz ile iftar açmanın sağlığa pek çok faydası olduğu ortaya çıktı.
Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz bazen hurma ve zeytinle bazen de tuz ile orucunu açardı. Tuz ile iftar açmanın sağlık açısından pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Uzmanlara göre, ağızda tuzun temas etmesiyle birlikte tükürük bezleri harekete geçiyor ve sindirime yardımcı salınımlar üretilmeye başlıyor. Bu da mideye gelen besinlerin daha kolay sindirilmesini sağlıyor.