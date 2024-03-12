İçinde ne olduğu bilinmiyor: Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor

Rivayeti ile dikkat çeken mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen yöre sakinlerinden Yunus Bektaş, “Ben bu çevrede yaşıyorum. Burası Efkerit vadisi olarak geçiyor. Rivayete göre burası Luvi Tapınağı olarak geçiyor. Şuan da Efkerit Vadisinde bulunuyoruz. Rivayete göre Nuh Tufanından kaçanlar gelip burada sığınmışlar. Bu mağara yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunuyor. İnsanlar buraya ulaşımda zorluklar çekiyor. İçerisinde de ne olduğunu bilmiyoruz. Mağaranın önüne taş dizmişler. Bu taşların nasıl buraya çıkartılarak dizildiği de bilinmiyor. İçerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ben de buraya gelerek fotoğraf çekindim. Yöre halkı olarak buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.