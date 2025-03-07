İbrahim Saraçoğlu'nun Gizli Tarifi! Hem Lezzetini 2 Kat Artıyor Hem de Kalp Krizini Önlüyor

Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Piştikten sonra tencerenin üzerine bir peçete kapatarak 20 dakika dinlendirin.

Pilavın lezzetini artırmak için üzerine biraz kavurma ekleyebilir ya da farklı baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Biberiye sayesinde hem daha aromatik bir tat elde edebilir hem de sağlığa faydalı bir öğün tüketebilirsiniz.