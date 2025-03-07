İbrahim Saraçoğlu'nun Gizli Tarifi! Hem Lezzetini 2 Kat Artıyor Hem de Kalp Krizini Önlüyor
Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan bulgur pilavı, sağlıklı ve besleyici özellikleriyle sofralarda sıkça tercih ediliyor. Ancak tam kıvamında, tane tane ve lezzetli bir pilav yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bulgur pilavı, düşük kalorili yapısıyla diyet yapanlar için ideal bir seçenek olmasının yanı sıra, yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutuyor.
SAĞLIK VE LEZZETİ BİR ARAYA GETİRİYOR
Kalp sağlığını destekleyen ve vücudu arındıran bu besin, doğru pişirme teknikleriyle hem lezzet hem de sağlık açısından önemli faydalar sunuyor.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bulgur pilavına biberiye eklenmesini tavsiye ediyor. Saraçoğlu’na göre, 3-4 dal taze biberiye, pilavın besin değerini artırırken lezzetini de katlıyor. Antioksidan bakımından zengin olan biberiye, vücuttaki iltihapları azaltarak kalp ve damar sağlığını destekliyor.
TANE TANE BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1,5 su bardağı bulgur
3 su bardağı tavuk suyu (isteğe bağlı olarak et suyu veya sıcak su kullanılabilir)
50 gram tereyağı
1,5 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı olarak miktar ayarlanabilir)
3-4 dal taze biberiye
Yapılışı:
Tereyağını tencerede eriterek kızdırın.
Bulguru ekleyerek 2-3 dakika kavurun. Bu işlem, pilavın tane tane olmasını sağlar.
Su ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Piştikten sonra tencerenin üzerine bir peçete kapatarak 20 dakika dinlendirin.
Pilavın lezzetini artırmak için üzerine biraz kavurma ekleyebilir ya da farklı baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Biberiye sayesinde hem daha aromatik bir tat elde edebilir hem de sağlığa faydalı bir öğün tüketebilirsiniz.