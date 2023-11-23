İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi ortaya çıktı! Kuru incirleri böyle tüketen sağlığına kavuşuyor
Bin yıl öncesinde yaşamasına rağmen verdiği sağlık önerileri hala modern tıbba ışık tutan İbn-i Sina'nın kuru incir reçetesi ortaya çıktı. Bakın neye iyi geliyormuş...
Sağlıklı yaşam trendinin yaygınlaştığı son yıllarda İbn-i Sina tarafından yüzlerce yıl öncesinden yazılan reçeteler bir bir ortaya çıkıyor. kendi başına adeta bir şifa deposu olan kuru incir için İbn-i Sina tarafından yazılan reçete hastalıklardan korunmayı sağlarken bir rahatsızlığı tamamen ortadan kaldırıyor.
İbn-i Sina tarafından yazılan sağlıklı reçeteyi uygulayanlar hastalanmayı bile unutacak. Kuru incirin sağlıklı yapısından tam anlamıyla faydalanmak için bu reçeteyi uygulayacak olanlar rahatlıkla kuru inciri bu doğal yöntemle tüketebiliyor. İşte İbn-i Sina tarafından verilen kuru incir reçetesi:
İbn-i Sina tarafından bin yıl öncesinde hazırlanan bu reçetede kuru inciri zeytinyağında bekleterek tüketmek gerekiyor. Zeytinyağı içerisinde bekletilip tüketilen uru incirin faydaları ise saymakla bitmiyor.
Daha sağlıklı bir yaşam için tüketimi tavsiye edilen zeytinyağında beklemiş kuru inciri hazırlamak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Bir kap içerisine iki adet kuru inciri dilimleyip koyun. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekledikten sonra incirleri bu şekilde 1 gece bekletin. Ardından sabah aç karnına incirleri tüketin ve yeni incirler kesere yağın içine bırakın.
Bu tarifin en bilindik faydası bağırsaklarda yararlı bakteri üretimine destek olarak sağaldığı lifler ile kabızlık problemine kesin çözüm sunması. Kabızlıktan hızlı bir şekilde kurtulmak isteyenler için ideal bir yöntem olan zeytinyağında kuru incir bekletme yöntemi aynı zamanda sindirimi düzenleyerek özellikle bağırsaklarda aktif çalışma hızını artırıyor.
Aynı zamanda kur inciri zeytinyağında bekletip tüketmek eklem ve kemik sağlığı için de faydalı. Kemikleri güçlendiren bu doğal kür beyne giden sinirlerin de aktif çalışma hızına destek olarak beyni genç ve dinç tutmaya yardımcı oluyor.
Ayrıca zeytinyağlı kuru incir cildi besleyerek sivilce, akne ve siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Kırışıklıklardan uzak kalmanızı d sağlayarak cildinize genç bir görünüm katıyor.