İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi ortaya çıktı! Kuru incirleri böyle tüketen sağlığına kavuşuyor

Aynı zamanda kur inciri zeytinyağında bekletip tüketmek eklem ve kemik sağlığı için de faydalı. Kemikleri güçlendiren bu doğal kür beyne giden sinirlerin de aktif çalışma hızına destek olarak beyni genç ve dinç tutmaya yardımcı oluyor.

Ayrıca zeytinyağlı kuru incir cildi besleyerek sivilce, akne ve siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Kırışıklıklardan uzak kalmanızı d sağlayarak cildinize genç bir görünüm katıyor.