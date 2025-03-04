Hurmalı Süt İçin O Dertlere Veda Edin: Her Bardağı Bin Şifa

Ramazan ayında beslenme düzeni, sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor. Uzun saatler süren açlık sürecinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamak için doğal ve besleyici gıdalar tüketmek gerekiyor. Bu noktada, hurma ve süt ikilisi öne çıkıyor.

Hurma, içerdiği doğal şekerler ve lifler sayesinde kan şekerini dengelerken, süt ise protein ve kalsiyum açısından zengin içeriğiyle vücudu destekliyor. İftar veya sahurda tüketildiğinde gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olan bu karışım, sağlık açısından pek çok fayda sunuyor.