Hızlı ve Güvenli Kilo Vermenin Püf Noktası: İşte 12 Adımda Zayıflama Tüyosu
Kilo vermek isteyenler için metabolizmayı hızlandıran, tokluk hissini artıran ve besleyici değeri yüksek bazı doğal besinler, sağlıklı kilo verme sürecinde önemli rol oynayabilir. Bu besinler, dengeli bir diyetle birlikte kullanıldığında kilo kaybını daha etkili hale getirebilir. Peki, zayıflama sürecinde hangi besinler tercih edilmeli ve bunların kilo vermeye olan katkıları nelerdir?
Fazla kilolarından kurtulmak isteyen milyonların hayatını kurtaracak 12 adımı uzmanı tek tek açıkladı. Sağlıklı ve hızlı kilo vermek için ne yapmalı? İşte bütün ayrıntılar...
Yıldızların kişisel antrenörü Tai Brennand, tehlikeli diyetlere başvurmadan hızlı ve etkili bir şekilde kilo vermenin yollarını açıkladı. Brennand, yaz mevsiminden önce sadece birkaç küçük değişiklikle kilo verebileceğinizi söylüyor.
"HAFTADA 1-2 KİLO VERMEYİ HEDEFLEYİN"
Brennand, haftada 1-2 kilo kaybetmenin ayda 8 kiloya kadar ulaşabileceğini belirtiyor. Önemli olanın, tatil öncesinde sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek olduğunu vurgulayan Brennand, "Bu süreç sadece kısa vadeli değil, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için neler yapabileceğinizle ilgilidir" diyor.
DOYANA KADAR YİYİN, ANCAK AŞIRIYA KAÇMAYIN
Tai Brennand, aşırı yemeyi engellemenin anahtarının açlığı ve midenizi tatmin etmek olduğunu belirtiyor. “Yemeklerinizi doyurucu şekilde tüketin ve tekrar acıktığınızda meyve veya kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin” önerisinde bulunuyor.
PORSİYONLARI AZALTIN, ANCAK ÖĞÜN SAYISINI AZALTMAYIN
Günde üç öğün yemek yemeyi tavsiye eden Brennand, her ana öğünde tabağınızda iki avuç sebze, bir avuç protein ve bir avuç karbonhidrat bulunmasını öneriyor. “Bu miktarda yemek, çoğu kişi için yeterli olacaktır” diyor.
ARALIKLI ORUÇ YÖNTEMİNİ DENEYİN
Aralıklı oruç, günde sekiz saat yemek yeme ve geri kalan zaman boyunca oruç tutmayı içeriyor. Brennand, “Bu yöntemle vücudunuz yağ depolarını enerji olarak kullanmak zorunda kalır. Ancak enerji seviyenizi izleyin ve hafif aktivitelerle destekleyin” diyor.
DAHA FAZLA SU İÇİN
Günde altı ila sekiz bardak su içmenin önerildiği NHS, kilo vermek isteyenler için bu miktarın neredeyse iki katına çıkarılmasını tavsiye ediyor. Brennand, “Su kaybından kaçınmak ve açlık hissini azaltmak için bu miktarı artırın” diyor.
BEYAZ GIDALARI KAHVERENGİLERLE DEĞİŞTİRİN
Brennand, beyaz gıdaları (makarna, pirinç, ekmek) tam tahıllı veya kahverengi versiyonlarıyla değiştirmeyi öneriyor. Kahverengi pirinç, beyaz pirinçten daha besleyici ve vücut ağırlığını kontrol etmeye yardımcı olabilir.
AKŞAMLARI NİŞASTALI KARBONHİDRATLARI AZALTIN
Patates, ekmek ve pirinç gibi nişastalı karbonhidratların akşamları tüketilmemesi gerektiğini belirten Brennand, “Bu yiyecekler gece boyunca yağ birikintilerine dönüşebilir” diyor.
PROTEİN MİKTARINI ARTIRIN
Yüksek proteinli bir diyet, bazal metabolizma hızınızı artırabilir ve daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Et, fasulye ve mercimek gibi protein kaynaklarını artırarak iştahınızı kontrol altında tutabilirsiniz.
KIZARMIŞ YİYECEKLERDEN KAÇININ
Kızarmış yiyeceklerin yüksek kalorili yağlar içerdiğini belirten Brennand, “Bu tür yiyeceklerden kaçının ve işlenmiş gıdaları azaltın” tavsiyesinde bulunuyor.
YAĞLARA DİKKAT EDİN
Sağlıklı yağlar tüketmenin önemli olduğunu belirten Brennand, “Makadamia fıstığı, Brezilya fıstığı ve badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarını tercih edin. Sahte yağlardan kaçının” diyor.
EGZERSİZE BAŞLAYIN VEYA KARDİYO EKLEYİN
Egzersiz yapmaya yeni başlayanlar için açık hava aktiviteleri öneren Brennand, spor salonunda olanlara ise kuvvet antrenmanlarına kardiyo eklemelerini tavsiye ediyor. “Egzersizlerinizi süper setler (farklı kas gruplarını çalıştıran arka arkaya iki egzersiz) ile zenginleştirin” diyor.
STRESTEN KAÇININ
Stresin kilo verme sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirten Brennand, “Stres kortizol seviyelerini artırır. Aktif bir şekilde stres seviyenizi azaltın; dans edin, meditasyon yapın veya yeni hobiler edinin” önerisinde bulunuyor.