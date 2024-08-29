Hızlı ve Güvenli Kilo Vermenin Püf Noktası: İşte 12 Adımda Zayıflama Tüyosu

"HAFTADA 1-2 KİLO VERMEYİ HEDEFLEYİN"

Brennand, haftada 1-2 kilo kaybetmenin ayda 8 kiloya kadar ulaşabileceğini belirtiyor. Önemli olanın, tatil öncesinde sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek olduğunu vurgulayan Brennand, "Bu süreç sadece kısa vadeli değil, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için neler yapabileceğinizle ilgilidir" diyor.

DOYANA KADAR YİYİN, ANCAK AŞIRIYA KAÇMAYIN

Tai Brennand, aşırı yemeyi engellemenin anahtarının açlığı ve midenizi tatmin etmek olduğunu belirtiyor. “Yemeklerinizi doyurucu şekilde tüketin ve tekrar acıktığınızda meyve veya kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin” önerisinde bulunuyor.