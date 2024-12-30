Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi

5 Dakikada Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, şeker, sıvı yağ ve kakao karıştırma kabına alınıp iyice çırpılır.

Bu karışımdan 1 su bardağı daha sonra kekin üstüne dökmek için ayrılır.

Bol soslu seviyorsanız 1. 5 su bardağı kadar ayırabilirsiniz.

Geri kalan malzemeler de karıştırma kabına alınıp çırpılır.

Yağladığınız borcama karışımı döküp 180 derecede 25 dakika pişirin. kürdan testi yapıp çıkarım.

İlk sıcağı çıkınca kekin üzerine sosu çekmesi için delikler açın.

Bardakta ayrılmış sosu mikrodalga da yada ocakta ısıtıp şekerlerin erimesini sağladıktan sonra kekin üzerine dökün ( dökmeden önce ılıdığından emin olun)

Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun