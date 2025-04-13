Herkesin Bayılarak Yediği Ekmekler Acil Kodla Toplatılıyor: Petrol Türevi Madde Tespit Edildi

PETROL TÜREVİ MADDE TESPİT EDİLDİ

Petrol türevi olan Sarı 5 boyası, bazı bilimsel çalışmalarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda davranışsal değişikliklerle ilişkilendirilmişti. Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan bazı deneylerde bu maddenin kanserojen etki gösterebileceği de belirtilmişti.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Bakery Group yetkilileri, yaşanan durum nedeniyle tüketicilerden özür dilerken, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için üretim süreçlerinin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünleri kontrol etmeleri ve ilgili ürünleri iade etmeleri istendi.