Herkesin Bayılarak Yediği Ekmekler Acil Kodla Toplatılıyor: Petrol Türevi Madde Tespit Edildi
Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı paketli ekmek ürünleri, içerik etiketlerinde yer almayan alerjen ve petrol türevi katkı maddeleri nedeniyle acil olarak geri çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakery Group tarafından yapılan resmi açıklamada, içinde süt ve Avrupa’da yasaklı olan Sarı 5 gıda boyasının bulunma ihtimali nedeniyle ürünlerin raflardan çekildiği bildirildi.
İKİ ÜRÜNDE BÜYÜK RİSK BULUNDU
Geri çağırma kararı, 629 kasa Dense Brioche Pullman somun ekmeği ile 104 kasa 4.5 inç Brioche Hamburger ekmeğini kapsıyor. Ürünlerin, 24 Aralık 2024 ile 12 Mart 2025 tarihleri arasında Texas eyaletindeki Fort Worth ve Dallas bölgelerinde, Rodeo Goat Casa Linda mağazalarında satışta olduğu belirtildi. Etkilenen ürün kodları ise Dense Brioche Pullman için 654293, Brioche Hamburger ekmeği için ise 54500 olarak açıklandı.
MADDELER ETİKETLERDE GÖSTERİLMEDİ
Ürünlerin içeriğinde, etiketlerde belirtilmeyen süt bileşenlerinin yanı sıra Sarı 5 (Yellow 5) adlı gıda boyasına da rastlandığı aktarıldı. Özellikle Sarı 5 boyası, Avrupa Birliği ülkelerinde insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle yasaklanmış durumda. Buna karşın ABD’de bazı kozmetik ürünlerde halen kullanıldığı biliniyor.
‘SAĞLIK SORUNLARI OLUŞTURABİLİR’ UYARISI YAPILDI
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu ürünleri “Sınıf 2” risk kategorisinde değerlendirdi. Bu sınıflandırma, ürünlerin tüketilmesinin geçici ve geri döndürülebilir sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret ediyor. FDA, özellikle süt alerjisi bulunan kişilerin bu ürünleri tüketmeleri durumunda ciddi reaksiyonlar yaşayabileceği konusunda uyardı.
PETROL TÜREVİ MADDE TESPİT EDİLDİ
Petrol türevi olan Sarı 5 boyası, bazı bilimsel çalışmalarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda davranışsal değişikliklerle ilişkilendirilmişti. Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan bazı deneylerde bu maddenin kanserojen etki gösterebileceği de belirtilmişti.
FİRMA ÖZÜR DİLEDİ
Bakery Group yetkilileri, yaşanan durum nedeniyle tüketicilerden özür dilerken, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için üretim süreçlerinin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünleri kontrol etmeleri ve ilgili ürünleri iade etmeleri istendi.