Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 nüfus istatistik verilerini araştırdı. TÜİK verilerine göre "Türkiye'de en çok aslen nereli var?" sorusu da yanıt buldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 nüfus istatistik verilerini yayınladı. Araştırma doğrultusunda ortaya çıkan raporun sonuçları ise oldukça şaşırtıcı...
TÜİK verileri ışığında "Türkiye'de en çok aslen nereli var?" ve "Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne olurdu?" gibi sorular da yanıt buldu.
Nüfusa göre illerin sıralaması ise şöyle...
10. BURSA
1 milyon 826 bin 285
9. ERZURUM
1 milyon 893 bin 946