Herkes 'Final Yapacak' Demişti... Star TV'nin Fenomen Dizisi İçin Karar Verildi

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Devran, Cemo ve Yusuf’un birlikte geçirdiği felekten gece, aralarındaki buzları eritmeye yetti. Haşmet’in de aralarına katılmasıyla gece unutulmaz bir hale dönüştü.

Samet ve Balım’ın okullarında düzenlenen kampa, Devran ve Azize de katıldı. Bu kamp, çocukların Devran’a yakınlaşmasını sağlarken, Azize ile Devran arasındaki bağı da güçlendirdi.

Fidan’ın Kerem’in evine gitmesiyle ortaya çıkan sürpriz gerçek, olayların seyrini değiştirdi. Öte yandan Duygu ile Cemo arasındaki yakınlaşma, Melis’in duygusal açıdan zor anlar yaşamasına neden oldu.

Duygu’nun dayısı Haşmet’le geçmişi açıklaması ortamda büyük bir gerilim yarattı. Azize ise Duygu’ya sahip çıkarken, Devran’ın Duygu hakkındaki düşünceleri ikiliyi karşı karşıya getirdi.