Herkes Didik Didik Arıyordu… 75 Yıldır Kayıp Sır Ortaya Çıktı: Şimdi Servet Değerinde
Osman Hamdi Bey’in 1881 tarihli ve yaklaşık 75 yıldır kayıp olan Preparing Coffee adlı tablosu, yıllar sonra ortaya çıktı. Eser, 29 Nisan’da Londra’daki müzayedede 1 ila 1,5 milyon sterlin (50-75 milyon lira) arasında bir fiyatla satışa sunulacak.
Kaynak: AA
Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey’in uzun süredir kayıp olan Preparing Coffee (Kahve Hazırlığı) adlı tablosu, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 1881 tarihli bu nadide eser, 29 Nisan'da Londra'da düzenlenecek müzayedede satışa çıkarılacak. Tablonun Oryantalist Sanat başlıklı müzayedede, 1-1,5 milyon sterline (50-75 milyon lira) satılması bekleniyor.
75 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKACAK
Tablonun değerinin 1-1,5 milyon sterlin olarak tahmin edildiğini belirten Piening, "Tahmini fiyat aralığı bu. Bu da bu büyük sanatçının eserlerinin son yıllarda elde ettiği fiyatlarla uyumlu. Eserlerinin bir milyon poundu aşan bir dizi satışı oldu. Dolayısıyla sadece 1880'lerden kalma siyah beyaz fotoğraflardan bilinen böyle bir yeniden keşif için bu fiyatın doğru bir başlangıç fiyatı olduğunu düşünüyorum" görüşünü paylaştı.
TABLONUN YILLAR SÜREN YOLCULUĞU
Osman Hamdi Bey'in üretken dönemine ait olan bu eser, yıllar boyunca Avusturya’da özel bir koleksiyonun parçasıydı. Uzun bir yolculuğun ardından tablo, İstanbul’dan Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Viyana’ya, oradan da Roma ve son olarak İngiltere’ye ulaştı.
Sotheby’s Müzayede Evi’nin Avrupa Resimleri Uzmanı Claude Piening, tablonun ortaya çıkışını gerçek bir keşif olarak tanımlarken, eserin Osman Hamdi Bey’in kültürler arası yaklaşımını yansıttığını vurguladı.
ÜST KISMINDAKİ YAZAN NOT DİKKAT ÇEKTİ
Piening, eserin Fransız akademik tarzında resmedilmiş olmasına dikkat çekerek, Osman Hamdi Bey’in Paris’te aldığı sanat eğitiminin izlerini taşıdığını belirtti. Osman Hamdi Bey'in estetik incelik ve kültürel saygısının imzası olarak bir ustalık sınıfı eseri olarak görülüyor. Muhtemelen İstanbul'un Topkapı Sarayı'ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor.
Ayrıca, tablonun üst kısmında kufi yazı tipiyle yazılan metinde besmele ve sonrasında Kur'an-ı Kerim'in Hud Suresi'nin 88. ayetinin bir kısmı olan "Başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır." anlamındaki ifade yer alıyor. Bu ifade, Osman Hamdi Bey’in birçok eserinde kullandığı manevi bir vurgu olarak dikkat çekiyor.
75 YILDIR KAYIPTI ŞİMDİ SERVET DEĞERİNDE
Tablonun İngiltere'ye gelişine ilişkin bilgi veren Piening, "Tablo daha önce, Gürcistan ve Azerbaycan'da bulunan koleksiyonlarda yer alıyordu. Resmin de İstanbul'dan bu ülkeler üzerinden Viyana'ya ulaşmış olması mantıklı. Uzun yıllardır tanıdığım bir beyefendi bana bu tabloyu önerdi. Kendisi bu tabloyu birkaç yıl önce, neredeyse 75 yıldır elinde bulunduran Avrupalı bir aileden satın alan başka birinden satın almıştı" diye konuştu.
Piening, eserin bir Avrupa koleksiyonu için özel olarak yapılmış olabileceğini çünkü Latin harfleriyle imzalanmış ve tarih atılmış olduğunu ifade etti. Bu detay, tablonun Osman Hamdi Bey’in yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası sanat sahnesinde de yer edinmesini sağladığını gösteriyor.