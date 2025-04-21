Herkes Didik Didik Arıyordu… 75 Yıldır Kayıp Sır Ortaya Çıktı: Şimdi Servet Değerinde

ÜST KISMINDAKİ YAZAN NOT DİKKAT ÇEKTİ

Piening, eserin Fransız akademik tarzında resmedilmiş olmasına dikkat çekerek, Osman Hamdi Bey’in Paris’te aldığı sanat eğitiminin izlerini taşıdığını belirtti. Osman Hamdi Bey'in estetik incelik ve kültürel saygısının imzası olarak bir ustalık sınıfı eseri olarak görülüyor. Muhtemelen İstanbul'un Topkapı Sarayı'ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor.

Ayrıca, tablonun üst kısmında kufi yazı tipiyle yazılan metinde besmele ve sonrasında Kur'an-ı Kerim'in Hud Suresi'nin 88. ayetinin bir kısmı olan "Başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır." anlamındaki ifade yer alıyor. Bu ifade, Osman Hamdi Bey’in birçok eserinde kullandığı manevi bir vurgu olarak dikkat çekiyor.