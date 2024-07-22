Herkes Ayıp Biliyordu! Meğer Denize İşemenin Birçok Faydası Varmış

Yayımlanan makalede, ortalama bir insan idrarının yüzde 95'inin su olduğuna dikkat çekilirken, deniz ve okyanus gibi geniş su birikintilerinin büyüklüğü dikkate alındığında, idrar yolu ile denizin kirletilmesinin imkansız olduğuna dikkat çekildi.



Dünyada yaşayan her insanın aynı anda denize idrar dökmesi durumunda bile deniz suyunda herhangi bir kirlilik yaşanmayacağı belirtilen araştırmada, bu durumun deniz ve okyanus tabanında yaşayan canlılar için hayati bir öneme sahip olduğu vurgulandı.



İDRAR İLE BIRAKILAN AZOT, DENİZ YAŞAMINA CAN VERİYOR



Balinaların tek bir gün içerisinde 970 litrenin üzerinde idrar döktüğü ve bu durumun Bu, ortalama bir insanın 1 yıl 6 ay 9 günde bıraktığı idrar miktarına eşit olduğunun aktarıldığı çalışmada, idrar üresinin içerisinde bulunan azot miktarının deniz yaşamına katkı sağladığı hatırlatıldı.



Ürenin içerisinde büyük oranda azot bulunur ve azot, su ile tepkimeye girerek amonyak oluşturur. Amonyak, okyanustaki bitki yaşamı için çok önemli bir kimyasaldır. Dolayısıyla idrar, okyanus için faydalı bir eklemedir. Kaldı ki, sıradan hayvan türleri olarak insanların yaptığı idrar pek de önemli değildir; çünkü herhangi bir zaman diliminde okyanuslar ve denizler içerisinde bulunan insan türünün bireylerine kıyasla, zaten tatlı suları işgal eden inanılmaz fazla sayıda hayvan bulunur ve bunların hepsi işer.