Her Sabah Yiyenin Ömrünü 10 Yıl Kısaltıyor: Mideyi Yakıp İç Organları Bitiriyor

Karaciğeri Yağlandırır: Margarin ve yüksek orandaki doymuş yağlar, karaciğerde yağlanmaya neden olabilir. Bu durum, karaciğer yağlanması ve siroz gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkarır.

Kan Şekerini Dengeden Çıkartır: Poğaçalardaki yüksek miktarda rafine şeker ve karbonhidrat, kan şekerini hızla yükseltir ve insülin direncine neden olur. Bu durum, diyabet riskini artırır.

Obeziteye Neden Olabilir: Yüksek kalorili ve besin değeri düşük olan poğaçalar, düzenli tüketildiğinde kilo alımına ve obeziteye yol açabilir.