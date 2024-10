Her Arabada Bulunuyor Ama Kimse Ne Olduğunu Bilmiyor! Meğer İşlevi Buymuş...

İyi sürücüler bile bazı araç özellikleri karşısında şaşkınlık yaşayabilir. Bu durum, bir kullanıcının "Bu düğme ne işe yarıyor?" sorusuyla birlikte parlak bir ışık sembolü gibi görünen gizemli bir araç düğmesinin fotoğrafını paylaşmasıyla gündeme geldi. Bu sorunun ardından, birçok kişi bu sembolün ne anlama gelebileceği konusunda çeşitli tahminlerde bulundu.

Bir kullanıcı düğmenin ne işe yaradığını aktarırken “Sis lambası işareti ve sadece sisli havalarda kullanın. Öteki türlü diğer sürücüleri rahatsız eder” ifadelerine yer verdi. Başka bir kullanıcı ise “Bu arka sis lambası anahtarına benziyor. Ön taraftaysa çizgiler aşağı doğru eğilir” dedi.

Sürücülerin, araçlarındaki farklı sis lambası göstergelerinin her birinin biraz farklı göründüğünü bilmesi önemli. Bu semboller, düğmenin uzun far, kısa far, ön sis farları veya arka sis farları için olup olmadığına göre değişiklik gösteriyor.

Paylaşılan gönderide yer alan sembol aslında arka sis lambası düğmesine aitti ve bazı kullanıcılar bunu yorumlarda dile getirdi. Birçok kişi, bazı kişilerin bu düğmenin işlevini bilmemesine şaşırmadıklarını ifade etti.

Bir kullanıcı, “Sanırım 'nitelikli sürücülerin' çok büyük bir kısmı bunu bilmiyor” şeklinde ifadeler kullanırken, diğer kullanıcı ise “Görüş mesafesi 100 metre veya daha az olduğunda kullanılan arka sis lambası. Görüş mesafeniz açıldığında kapatmanız gerekir” diye konuştu.