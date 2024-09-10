Hem Türkiye'ye Çok Yakın Hem Çok Ucuz: Üstelik Bu Ülkeler Vize İstemiyor

1. Kuzey Makedonya:

Tarihi ve kültürel mirasıyla zengin bir destinasyon olan Kuzey Makedonya, Türkiye'ye olan yakınlığıyla öne çıkıyor. Tarihi şehirler, doğal güzellikler ve kültürel deneyimler arayanlar için ideal bir tercih.

2. Karadağ:

Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ünlü Karadağ, Türkiye'ye sadece birkaç saat uzaklıktadır. Karadağ, deniz ve sahil arayışında olanlar için kaçırılmayacak bir güzelliğe sahip. Ayrıca, ekonomik konaklama ve yeme-içme seçenekleri ile bütçe dostu bir tatil imkanı sağlıyor.

3. Sırbistan:

Tarihi zenginlikleri ve hareketli gece hayatıyla bilinen Sırbistan, Türkiye'ye komşu olması nedeniyle kolay erişilebilir bir destinasyon. Vizesiz seyahat edilebilen bu ülke, bütçe dostu tatil arayışında olanlar için ideal bir alternatif sunuyor.