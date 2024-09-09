Hazırlıklar Başladı. Bozulmayan Turşu Yapmanın Sırrını Ustalar Açıkladı

2 yıl boyunca erimeyen turşu yapmanın sırrı, deneyimli ve uzman turşucuların uyguladığı özel yöntemlerle mümkün olmaktadır. Uzun yıllardır turşu yapımıyla uğraşan ve bu konuda tecrübe sahibi olan 50 yıllık turşucular, turşu yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyorlar. İşte, 2 yıl boyunca erimeyen turşu yapmanın yolu hakkında bilmeniz gerekenler:

1. Malzemelerin Seçimi:

Turşu yapımında kullanılacak sebze ve meyvelerin taze ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca turşu için kullanılacak suyun da temiz ve kaynatılmış olması gerekmektedir.

2. Doğru Hazırlık:

Sebzeler ve meyveler yıkanmalı, kabukları temizlenmeli ve uygun boyutlarda doğranmalıdır. Ayrıca turşu için kullanılacak cam kavanoz veya kapların da temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir.

3. Tuz Oranı:

Turşu suyunun lezzeti ve dayanıklılığı, içerisindeki tuz oranına bağlıdır. Doğru tuz miktarı kullanılmalı ve turşu suyu için uygun oranlar göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Fermente Süreç:

Turşunun lezzetli olabilmesi için uygun bir şekilde fermente edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte sıcaklık ve ışık gibi faktörlerin kontrol edilmesi önemlidir.