Hazır Çorbalarda Yabancı Madde Alarmı: 6 Marka ve 13 Üründe Tespit Edildi! Toplatılıyor…
ABD'de birçok tüketicinin sıklıkla tercih ettiği hazır çorba ve yemek ürünleri, içerisinde tespit edilen yabancı madde nedeniyle toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), aralarında ünlü gıda markası Campbell’s’ın da bulunduğu 13 farklı ürün için tüketicilere uyarıda bulundu.
FSIS tarafından yapılan açıklamada, bazı ürünlerde kullanılan kişniş bileşenlerinin odun parçalarıyla kontamine olmuş olabileceği belirtildi. Bu durumun halk sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulanırken, ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği ifade edildi.
UYARI LİSTESİNDE 13 ÜRÜN BULUNUYOR
Yapılan incelemelere göre uyarı listesinde 11 çorba, 1 chili ve 1 taco kasesi ürünü yer alıyor. Geri çağırma kararı kapsamındaki ürünlerin büyük çoğunluğunun dondurulmuş olduğu ve özellikle Illinois, Indiana, Michigan ve Ohio eyaletlerinde satıldığı bildirildi. Ancak FSIS, ilerleyen günlerde bu listenin genişleyebileceği ihtimaline de dikkat çekti.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN VE MARKALAR
Campbell’s: Tavuk Tortilla Çorbası, Baja Usulü Tavuk Enchilada Çorbası, Baharatlı Tavuk Nacho Çorbası, Tay esintili Verve Wicked Çorba
Molly's Kitchen: Beyaz Fasulyeli Tavuklu Chili, Peynirli Tavuklu Enchilada Çorbası (iki versiyon), Tavuklu Tortilla Çorbası
Sysco: Tavuk Tortilla Çorbası
Healthy Request: Meksika Usulü Tavuk Tortilla Çorbası
Vital Pursuit: Güneybatı Tarzı Dana Taco Kasesi
Crafted Market by Meijer: Hindistan Cevizli Tay Usulü Tavuk Çorbası
ÜRÜN BİLGİLERİ
Ambalaj boyutları: 9,5 oz – 32 libre arasında değişiyor
Son tüketim tarihleri: Nisan 2026 ile Aralık 2026 arasında
İşletme numaraları: P-17644, 17644B, CA-711
Parti kodları: 1 05025, 1 05825, 1 06325, 1 03425
TÜKETİCİLERE UYARI: TÜKETMEYİN, İADE EDİN
Yetkililer, söz konusu ürünleri satın alan kişilere net bir uyarıda bulundu: Ürünler ya kullanılmadan çöpe atılmalı ya da satın alındığı yere iade edilmelidir. FSIS, gıda güvenliği açısından konunun önemine dikkat çekerken, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesi adına tüketicilerin bu uyarıyı dikkate alması gerektiğini vurguladı.