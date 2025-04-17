Hazır Çorbalarda Yabancı Madde Alarmı: 6 Marka ve 13 Üründe Tespit Edildi! Toplatılıyor…

UYARI LİSTESİNDE 13 ÜRÜN BULUNUYOR

Yapılan incelemelere göre uyarı listesinde 11 çorba, 1 chili ve 1 taco kasesi ürünü yer alıyor. Geri çağırma kararı kapsamındaki ürünlerin büyük çoğunluğunun dondurulmuş olduğu ve özellikle Illinois, Indiana, Michigan ve Ohio eyaletlerinde satıldığı bildirildi. Ancak FSIS, ilerleyen günlerde bu listenin genişleyebileceği ihtimaline de dikkat çekti.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN VE MARKALAR

Campbell’s: Tavuk Tortilla Çorbası, Baja Usulü Tavuk Enchilada Çorbası, Baharatlı Tavuk Nacho Çorbası, Tay esintili Verve Wicked Çorba

Molly's Kitchen: Beyaz Fasulyeli Tavuklu Chili, Peynirli Tavuklu Enchilada Çorbası (iki versiyon), Tavuklu Tortilla Çorbası

Sysco: Tavuk Tortilla Çorbası

Healthy Request: Meksika Usulü Tavuk Tortilla Çorbası

Vital Pursuit: Güneybatı Tarzı Dana Taco Kasesi

Crafted Market by Meijer: Hindistan Cevizli Tay Usulü Tavuk Çorbası