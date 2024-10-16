Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim Zayıflama Sırrını Açıkladı: Meğer Böyle 60 Kilo Vermiş

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

Zayıflama süreciyle ilgili bilgi veren Erdim, "İnternetteki bilgi kirliliğine inanmayın. Beni soruyorlar, 'Şu çayı içerek mi zayıfladın?' diye. Kesinlikle böyle şeylere inanmayın. Ben zayıflamak için çay ya da başka bir şey kullanmadım. Spor yaparak zayıfladım. Akşam televizyon karşısında oturup çay içip sabah zayıflamış kalkmak mümkün değil. Spor yapın, dışarı çıkıp koşun. Vaktiniz yoksa, 1 saat daha az uyuyup spor yapmayı tercih edin" şeklinde konuştu.