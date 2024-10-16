Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim Zayıflama Sırrını Açıkladı: Meğer Böyle 60 Kilo Vermiş
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Arif" karakterini canlandıran Ümit Erdim, zayıflama sırrını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Erdim, "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Arif" karakteriyle tanınan bir isim olarak, son dönemde yaşadığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çekiyor. Birkaç yıl önce fazla kilolarıyla mücadele eden Erdim, 60 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Artık zayıf haliyle sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor.
Erdim, zayıfladıktan sonra oyunculuk kariyerinde zorluklar yaşamış ve pilotluk eğitimi almaya başlamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının nedenini, aldığı kilolardaki değişiklik olarak gösteriyor.
Hakkında yapılan "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumlarına ise, "Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" diyerek cevap verdi.
ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI
Zayıflama süreciyle ilgili bilgi veren Erdim, "İnternetteki bilgi kirliliğine inanmayın. Beni soruyorlar, 'Şu çayı içerek mi zayıfladın?' diye. Kesinlikle böyle şeylere inanmayın. Ben zayıflamak için çay ya da başka bir şey kullanmadım. Spor yaparak zayıfladım. Akşam televizyon karşısında oturup çay içip sabah zayıflamış kalkmak mümkün değil. Spor yapın, dışarı çıkıp koşun. Vaktiniz yoksa, 1 saat daha az uyuyup spor yapmayı tercih edin" şeklinde konuştu.