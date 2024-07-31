Havluları Kabarık ve Parlak Kalması İçin Bu Şekilde Yıkamalısınız
Birçok insan için havluların bakımı oldukça basit olarak görünür. Havluları çamaşır makinesine atmak, temizlik sürecini tamamlamak için yeterlidir. Ancak bu durum, havluların parlak ve kabarık durmasına yardımcı olmayacaktır. Oldukça renkli ve dolgun havlular için siz de yıkama aşamasında bu adımları takip etmelisiniz.
Banyomuzu ne kadar temiz tutarsak tutalım, el ya da duş için kullandığımız ve açıkta duran havluların solgun gözükmesi, ortamın da kirli olarak algılanmasına neden olacaktır.
Başlangıçta basit görünen havlu temizliği, kabarık ve renkli bir görüntü istenilmesi halinde zorlaşabilir.
HAVLULAR NE ZAMAN YIKANMALI?
Birçok havlu normal durumlarda ılık suyla yıkanmalıdır. Yine de emin olmak için yıkama talimatlarını okumalısınız. Etikette koyu renk havluların beyaz havlulardan ayrı yıkanması gerektiği belirtiliyorsa mutlaka bu duruma dikkat edin.
Yeni havluları kullanmadan önce mutlaka yıkamanız önerilir; bu havlu içerisindeki lifleri açacak ve havluların neminin daha iyi emilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca yeni havlunuzda yumuşatıcı kalıntısı varsa ilk yıkamada durulama işlemine bir bardak beyaz sirke eklemeniz önerilir.
DÖRT KULLANIMDA BİR KEZ MUTLAKA HAVLULARI YIKAYIN
Düzenli şekilde kullanılan havluların her üç ya da dört kullanımda bir yıkanması tavsiye edilir. Ancak bu durum kullanım şekline göre değişkenlik gösterir. Örneğin spor sırasında kullanılan havluların tek kullanımın ardından kirli sepetine atılması gerekir.
RENKLİ HAVLULAR NASIL YIKANIR?
Temizlik uzmanı Maria Mooney, renkli ve koyu renkli havluları yıkarken soğuk ya da ılık su kullanılmasını tavsiye ediyor.
Bu, havlunun doğal renginin korunmasına yardımcı olurken. aynı zamanda zorlu lekeleri çıkarmak için etkili olacaktır. Havlulardaki renk doygunluğunu artırmak için durulama aşamasında suya 0.5 ile 1 bardak arasında beyaz sirke ilave
Renk doygunluğunu artırmak için durulama sırasında suya 0,5 ile 1 bardak ölçeğinde beyaz sirke ilave edebilirsiniz. Renk geçişini önlemek için havluların satın alındıktan sonraki ilk birkaç yıkamasında aynı renkteki havluları birlikte yıkamaya özen göstermelisiniz.
BEYAZ HAVLULAR NASIL YIKANIR?
Beyaz havluları yıkamak için tıpkı çamaşırlarda olduğu gibi sıcak su seviyelerinin tercih edilmesi gerekir. Bu durum havluların bembeyaz olmasını sağlayacaktır. Ayrıca beyaz havluların yıkanma aşamasında deterjanlara klorsuz ağartıcı ekleyebilirsiniz.
Ancak beyaz havlularda kesinlikle çamaşır suyu ve sirkeyi karıştırmamalısınız. Birçok ev hanımı, ayrı ayrı etkili olan bu iki temizlik ürününü birlikte kullanarak en ideal temizliği yakalayabileceğini düşünüyor. Ancak bu iki maddenin karıştırılması, klor gazının oluşmasına neden olur ve çamaşırlara büyük zarar verir.
MAKİNE TAMBURUNU ÇOK FAZLA DOLDURMAYIN
Her ne kadar yeni nesil çamaşır makineleri çok büyük ağırlıkları alabilecek şekilde tasarlansa da, çamaşır makinenizi havlularla aşırı doldurmamak önemlidir. Çünkü çok sayıda kullanılan havlu hem çamaşırların tam anlamıyla temizlenmesine engel olurken, hem de makineniz için kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu tür durumlarda lekelerin ve kokuların giderilmesi için havluların yeniden yıkanması gerekecektir.
HAVLULARDAKİ KÖTÜ KOKU VE LEKELER NASIL GİDERİLİR?
Beyaz sirke, havlulardaki kötü lekeleri ve sararmaları gidermek için en etkili doğal çözümdür. Aynı zamanda bu yöntem, havlulardaki küflü kokuların da ortadan kalkmasını sağlar.
Lekeleri çıkarmak ve kötü kokuları gidermek için beyaz sirke kullanacaksanız, çamaşırları çamaşır makinesine koymadan önce üç dakika boyunca damıtılmış beyaz sirkede ıslatmanız önerilir.