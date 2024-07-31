Havluları Kabarık ve Parlak Kalması İçin Bu Şekilde Yıkamalısınız

HAVLULARDAKİ KÖTÜ KOKU VE LEKELER NASIL GİDERİLİR?



Beyaz sirke, havlulardaki kötü lekeleri ve sararmaları gidermek için en etkili doğal çözümdür. Aynı zamanda bu yöntem, havlulardaki küflü kokuların da ortadan kalkmasını sağlar.

Lekeleri çıkarmak ve kötü kokuları gidermek için beyaz sirke kullanacaksanız, çamaşırları çamaşır makinesine koymadan önce üç dakika boyunca damıtılmış beyaz sirkede ıslatmanız önerilir.