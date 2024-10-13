Havalar Soğudu, Vatandaş Aktara Koştu: En Çok Bu Bitkiler Tercih Ediliyor
Sakarya’da soğuk havaların başlamasıyla vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için aktarlara yöneldi. En çok tercih edilen ürünler arasında ıhlamur, papatya ve ada çayı bulunuyor. Fiyatlar ise geçen yıla göre artış gösterdi.
Kaynak: İHA
Sakarya’da havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, hastalıklara karşı doğal korunma yöntemlerini tercih ederek aktarların yolunu tutuyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, özellikle ıhlamur, papatya ve ada çayı gibi doğal bitkileri satın alıyor.
Adapazarı’nda aktarlık yapan Mahmut Sulak, kış mevsimine girerken doğal ürünlere olan talebin ciddi oranda arttığını belirtti. Soğuk algınlığına karşı en çok ıhlamur, ada çayı ve hatmi çiçeği gibi bitkilerin tercih edildiğini ifade eden Sulak, “Vatandaşlar, hastalıklardan korunmak için doğal bitkilere yöneliyor. Kış çayları ve bağışıklık güçlendirici bitkiler, özellikle zerdeçal, zencefil ve ebegümeci, oldukça rağbet görüyor,” dedi.
FİYATLAR ARTTI
Bu yıl özellikle ıhlamura olan talep yüksek olurken, fiyatlar da geçen yıla oranla arttı. Ihlamurun fiyatının 50-60 TL aralığında olduğunu belirten Sulak, yağışlı havaların hasat dönemine denk gelmesinin fiyat artışında etkili olduğunu söyledi.
Ada çayı ve papatya gibi diğer bitkilerde de yüzde 25 civarında bir fiyat artışı yaşandığını ifade eden Sulak, “Geçen sene 20-25 TL olan papatya, bu yıl 30-37 TL aralığında satılıyor,” dedi.
Doğal yöntemlerle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bu kış aktarlardan şifalı bitkilerle hastalıklara karşı önlem almaya devam edecek gibi görünüyor.