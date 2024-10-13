Havalar Soğudu, Vatandaş Aktara Koştu: En Çok Bu Bitkiler Tercih Ediliyor

Adapazarı’nda aktarlık yapan Mahmut Sulak, kış mevsimine girerken doğal ürünlere olan talebin ciddi oranda arttığını belirtti. Soğuk algınlığına karşı en çok ıhlamur, ada çayı ve hatmi çiçeği gibi bitkilerin tercih edildiğini ifade eden Sulak, “Vatandaşlar, hastalıklardan korunmak için doğal bitkilere yöneliyor. Kış çayları ve bağışıklık güçlendirici bitkiler, özellikle zerdeçal, zencefil ve ebegümeci, oldukça rağbet görüyor,” dedi.