Haşlanmış Patatesi Tek Hamlede Kağıt Gibi Soymanın Formülü Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız
Haşlanmış patatesleri artık eliniz yanmadan tek hareketle soyabileceksiniz. Meğer bu yöntemle patatesleri kağıt gibi soymak çok basitmiş...
Kaynak: Haber Merkezi
Haşlanmış patateslerin kabuğunu soymak, bazen can sıkıcı bir görev haline gelebilir. Sıcak patatesler elinizi yakarken, kabuklar da yarım yamalak soyulabilir. Bu pratik yöntemlerle, haşlanmış patateslerin kabuklarını zahmetsizce soymak artık çok daha kolay.
İşte patateslerin kabuğunu kağıt gibi soymanın en etkili yöntemleri:
BUZLU SUDA BEKLETİN
Patateslerin kabuklarını hızlıca soymanın en kolay yolu, buzlu su kullanmaktır. Öncelikle derin bir kaba su doldurun ve üzerine buz ekleyin. Haşlanmış patatesleri bu buzlu suya koyarak yaklaşık 5 saniye bekletin. Bu işlem, kabukların hızlı bir şekilde soyulmasını sağlar.
PATATESLERİ ÇİZİP SOĞUTMAK
Bir diğer etkili yöntem, patatesleri çizip soğutmaktır. Haşladıktan sonra patatesleri soğuk suya koyun. Tamamen soğumadan, patateslerin ortasına dikey bir çizgi çizin. Sonrasında patatesleri yeniden suya koyarak bir süre bekleyin. Bu işlem, kabukların kolayca çıkmasını sağlayacaktır.
HAŞLAMA SUYUNA TUZ EKLEYİN
Haşlama işlemi sırasında tencereye biraz tuz eklemek, kabukların daha kolay soyulmasına yardımcı olur. Patatesleri haşlarken tuz ilave ettiğinizde, kabuklarının daha hızlı bir şekilde ayrıldığını göreceksiniz.