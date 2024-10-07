Haşlanmış Patatesi Tek Hamlede Kağıt Gibi Soymanın Formülü Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız

BUZLU SUDA BEKLETİN

Patateslerin kabuklarını hızlıca soymanın en kolay yolu, buzlu su kullanmaktır. Öncelikle derin bir kaba su doldurun ve üzerine buz ekleyin. Haşlanmış patatesleri bu buzlu suya koyarak yaklaşık 5 saniye bekletin. Bu işlem, kabukların hızlı bir şekilde soyulmasını sağlar.