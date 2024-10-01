Hasat 10 Gün Erken Başladı: Köylüler Ağaçtan Sırıkla Topluyor, Çuval Çuval Taşıyor
Çiftçiler dağlarda hasada bu yıl 10 gün erken başladı. Köylüler ağaçlardan sırıkla tek tek topluyor, yük hayvanlarıyla depolara çuval çuval taşıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Aydın'da incir hasadını tamamlayan çiftçiler, şimdi de ceviz hasadına yönelmiş durumda. Özellikle Büyük Menderes Nehri’nin kuzey tarafındaki dağlarda yoğun bir ceviz üretimi gerçekleştiriliyor. Bu bölgelerde cevizler, tamamen geleneksel yöntemlerle, ağaçlardan uzun sırıklarla çırpıldıktan sonra yük hayvanlarıyla depolara taşınıyor. Köşk, Nazilli ve Sultanhisar gibi yüksek rakımlı ve su kaynakları bol olan yerlerde cevizler toplanmaya başlandı. Ova kesimlerinde modern iş makineleri kullanılırken, yamaçlardaki dağlık arazilerde hâlâ geleneksel hasat yöntemleri tercih ediliyor.
YÜK HAYVANLARI İLE DEPOLARA TANIŞINIYOR
Köşk ilçesinin Başçayır köyündeki ceviz üreticileri, sabah saatlerinde bahçelerine giderek hasat sürecine başlıyor. Zamanla yarışan çiftçiler, iş bölümüne giderek verimli bir hasat süreci yürütüyor. Ağaçlardaki cevizleri düşüren erkekler, düşenleri ayıklayıp çuvallayan kadınlarla birlikte çalışırken, gençler de engebeli arazilerde taşıma imkanı olmayan alanlardan cevizleri yük hayvanlarıyla depolara taşıyor.
HASADI 10 GÜN ERKEN BAŞLADI
Bu yıl aşırı sıcak hava nedeniyle hasat sezonunun yaklaşık 10 gün önce başladığını belirten çiftçilerden Süleyman Çapar, “Tarım, özellikle sarp arazilerde zor bir iş. Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyoruz. Bu yıl kalitenin ve rekoltenin iyi olduğunu söyleyebilirim ama fiyatlar oldukça düşük” ifadelerini kullandı.
Davut Çapar ise, “Ceviz hasadına başladık. Ancak arazinin zorluğundan dolayı hâlâ yük hayvanları ile taşıma işlemlerini gerçekleştiriyoruz” diyerek dağlık bölgelerdeki tarım işinin zorluklarına dikkat çekti.
CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?
Ceviz, iltihapları azaltmaya yardımcı olan alfa-linolenik asit gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir. Kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahip olan ceviz, aynı zamanda bağırsak sağlığını destekler. Kan basıncını düşürmesi ve beyin sağlığını koruması ile de dikkat çeker.
Beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve hafızayı geliştirmeye katkıda bulunur. Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengin olması, cevizin sağlıklı bir atıştırmalık olmasını sağlar. Ayrıca, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur, kanser riskini azaltabilir ve sperm kalitesini artırabilir. Bu nedenle, ceviz düzenli olarak beslenmeye dahil edilmesi gereken besinlerden biridir.