Hasadı Başladı, Tazesi 100 TL’den Kurusu 600 TL’den Satılıyor! Kurutulmuşu Taze Haliyle Yarışıyor
Anavatanı Japonya olan bu meyvenin ekim ayının gelmesiyle beraber hasadı da başladı. Taze halde iplere dizilerek kurutulan bu meyve hem lezzetiyle hem de faydaları ile dikkat çekiyor. Kuruduktan sonra faydası artan bu meyvenin yaşı 100 liradan alıcı bulurken kurusu 600 liradan satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Anavatanı Japonya olan ve Türkiye'de Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilen cennet hurması, sadece lezzetiyle değil, sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, halk arasında "cennet hurması" olarak bilinen Trabzon hurmasının hasat dönemi başladı. Hasatla birlikte kurutulmak üzere toplanan meyveler, kadınlar tarafından özenle soyulup saplarından tellere asılarak güneşte yaklaşık 3 hafta boyunca kurutuluyor. Kurutulan bu hurmalar hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihraç ediliyor.
YAŞI AYRI KURUSU AYRI FİYATTAN SATILIYOR
Kilogram fiyatı 100 liradan satılan cennet hurmasının kurusu 600 liradan alıcı buluyor. Demir açısından zengin olan bu meyve, kansızlıkla mücadelede etkili olurken, antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruma sağlıyor. Enerji veren yapısıyla yorgunluğu azaltırken, A vitamini deposu olması nedeniyle göz sağlığına da katkı sunuyor. Cennet hurması ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, gastrit ve ülser semptomlarını hafifletir ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Taze meyve haliyle hafif ekşi bir tada sahip olan bu meyve, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.
CENNET HURMASI KURUSUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Cennet hurması, sadece taze haliyle değil, kurutularak da yıl boyunca tüketilebilen ve sağlığa birçok faydası bulunan bir meyvedir. Kurutulma işleminde tam olgunlaşmamış meyveler seçilerek, saplarından asılıp güneş altında doğal yollarla kurutulurken yaklaşık 3-4 hafta sonra tüketime hazır hale geliyor.
Cennet hurması kurusunun sağladığı faydalar şu şekilde:
Nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.
Zengin lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutarak kilo kontrolüne yardımcı olur.
İshalin etkilerini hafifletir.
Düzenli tüketimi saç ve cilt sağlığını destekler.
Enerji verici etkisiyle kış aylarını daha zinde geçirmenize yardımcı olur.