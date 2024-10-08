Hasadı Başladı, Tazesi 100 TL’den Kurusu 600 TL’den Satılıyor! Kurutulmuşu Taze Haliyle Yarışıyor

Anavatanı Japonya olan ve Türkiye'de Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilen cennet hurması, sadece lezzetiyle değil, sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, halk arasında "cennet hurması" olarak bilinen Trabzon hurmasının hasat dönemi başladı. Hasatla birlikte kurutulmak üzere toplanan meyveler, kadınlar tarafından özenle soyulup saplarından tellere asılarak güneşte yaklaşık 3 hafta boyunca kurutuluyor. Kurutulan bu hurmalar hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihraç ediliyor.

YAŞI AYRI KURUSU AYRI FİYATTAN SATILIYOR

Kilogram fiyatı 100 liradan satılan cennet hurmasının kurusu 600 liradan alıcı buluyor. Demir açısından zengin olan bu meyve, kansızlıkla mücadelede etkili olurken, antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruma sağlıyor. Enerji veren yapısıyla yorgunluğu azaltırken, A vitamini deposu olması nedeniyle göz sağlığına da katkı sunuyor. Cennet hurması ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, gastrit ve ülser semptomlarını hafifletir ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Taze meyve haliyle hafif ekşi bir tada sahip olan bu meyve, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.