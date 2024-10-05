Hangi Lokantanın Müşterilerine Domuz Eti Yedirdiği Ortaya Çıktı! Skandal Böyle Patlak Verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bir listede, Antalya'daki bir lokantanın tek tırnaklı ve domuz etli tas kebabı ve adana kebabı sattığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" ifadelerine yer vermişti.
Bakanlığın resmi web sitesinde, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen 463 ürün ile bu ürünleri satan kişilerin listesi yayınlandı.
ANTALYA’DA BİR LOKANTADA DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ
Antalya'da faaliyet gösteren Merve Lokantası'nda yaşanan olay, gıda güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. İşletmenin tas kebabında, 'tek tırnaklı eti' ile 'domuz eti' tespit edildi.
Ankara'da İskitler Bizim Köfteci'de köfte ürünlerinde tek tırnaklı et bulunmasının ardından, Antalya’da hizmet veren Merve Lokantası'nın ürünleriyle ilgili ortaya çıkan bu durum dikkat çekti.
Bu gelişmelerin yanı sıra il genelinde diğer lokantalarda da farklı maddeler tespit edildi. Bu listede Antalya'dan şu firmalar yer aldı: