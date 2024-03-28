Hakkari'de görüldü, şaşkınlık verdi!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın üzerinde ilerlemekte güçlük çeken kirpi kayıt altında aldı. Normalde 4 ila 6 ay arasında kış uykusuna yatan kirpiler, nisan ayı ortalarında ortaya çıkarken, karın üzerinde ilerlemeye çalışan kirpi şaşkınlık verdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış uykusundan uyanan ve karın üzerinde ilerlemeye çalışan kirpinin şaşkın halleri görüntülendi.
Yüksekova ilçesinin Orman Mahallesi'nde yaşayan Ümit Bartın, karın üzerinde ilerlemekte güçlük çeken kirpiyi kayıt altında aldı.
"NİSAN AYI ORTALARINDA ORTAYA ÇIKIYOR"
Bartın, "Ayakları kara bata çıka ilerlemeye çalışan bir kirpi görünce çok şaşırdım. Normalde 4 ile 6 ay arasında kış uykusuna yatan kirpiler, nisan ayı ortalarında ortaya çıkıyorlar" dedi.
"HEMEN KAYDA ALMAYA BAŞLADIM"
"Ama bu kirpi daha yerde karlar varken herhalde yazla kışı karıştırdı diye ortaya çıktı" diyen Bartın, "Kirpinin o halini görünce hem şaşırdım hem de o tatlı halini görünce bir mutluluk sardı beni ve hemen kayda almaya başladım" ifadelerini kullandı.
KİRPİ
Kirpi, Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgü küçük, dikenli memelilerdir. Dikenleri, yırtıcılardan korunmalarına yardımcı olan keratin adı verilen bir protein türünden oluşur. Kirpiler gececil hayvanlardır ve geceleri böcek, solucan ve salyangoz avlarlar.