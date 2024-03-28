Hakkari'de görüldü, şaşkınlık verdi!

"HEMEN KAYDA ALMAYA BAŞLADIM"

"Ama bu kirpi daha yerde karlar varken herhalde yazla kışı karıştırdı diye ortaya çıktı" diyen Bartın, "Kirpinin o halini görünce hem şaşırdım hem de o tatlı halini görünce bir mutluluk sardı beni ve hemen kayda almaya başladım" ifadelerini kullandı.