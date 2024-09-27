Gurbetten Kesin Dönüş Yaparak Çiftlik Kurdu: Yeni Koyun Irkı Üretti Tescil Bekliyor
Almanya'da uzun yıllar makine teknolojileri alanında çalışan Hasan Sarıtaş, Türkiye'ye kesin dönüş yaparak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Aslen Bayburtlu olan Sarıtaş, geliştirdiği et verimi yüksek koyun ırkı ile Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacını karşılamada önemli çalışmalar yapıyor.
Kaynak: AA
Sarıtaş, Almanya'da aldığı makine teknolojileri eğitiminin ardından 15 yıl bu sektörde çalıştıktan sonra, çocukluk hayali olan Türk hayvancılığını geliştirme hedefi doğrultusunda 2016 yılında yurda döndü. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde eğitim alan Sarıtaş, mezuniyetinin ardından Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Akçabük Mahallesi'nde 4,5 dönümlük bir arazide çiftlik kurarak koyun yetiştiriciliğine başladı.
Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaparak hayvancılık alanında önemli bir atılım gerçekleştiren Hasan Sarıtaş, kıvırcık ırkının meraya adaptasyonunu sağladığını ve ardından iki etçi cins hayvanı bu ırkla birleştirerek yeni bir cins ortaya çıkardığını açıkladı. Sarıtaş, ıslah çalışmalarının uzun vadeli olduğunu belirterek, “Bizzat gözlem yapmanız, merada zaman geçirmeniz gerekiyor. Kendim gözlemleyerek, aşamalarını kaydederek bunu yaptıktan sonra başarılı bir şekilde hayvanımızı elde ettik. Şimdi ikinci periyot olarak hayvanımızı çoğaltıp Marmara Bölgesi'ne yaymayı planlıyoruz. Meralarda hayvan otlatıp et verim yeteneği yüksek hayvan elde ettik. Bunu da ülke geneline yayarak hedefimize ulaşacağız.” dedi.
Sarıtaş, Türkiye'nin et açığını kapatabilmek ve küçük sürülerden daha fazla et elde edebilmek için ıslah çalışmalarının şart olduğunu vurguladı. Türkiye'deki mevcut çalışmaların genellikle verilen yemle elde edilen et üzerine olduğunu dile getirirken, kendisinin mera odaklı bir proje yürüttüğünü anlattı. Yeni cinsin, kıvırcık ırkına göre yüzde 30 daha fazla et verimi sağladığını bildiren Sarıtaş, “Bulunduğum bölgede bunu sağladık. Burada şartlar çok zor. Hayvancılık için yazın çok zor şartlarda sağladık. Bu verim yayla bölgelerinde daha da artırılabilir.” diye ekledi.
ISLAH ÇALIŞMASI 7 YIL SÜRECEK
Sürü oluşturulduktan sonra patent ve tescil başvurusu yapmayı planlayan Sarıtaş, Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında üretim artışının yanı sıra ıslahın da kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Yürüttüğü ıslah çalışmasının 7 yıl süreceğini aktaran Sarıtaş, “Bunun bir de çoğaltılma süreci var. Çoğaltmayı da yaptıktan sonra büyük ihtimal istediğimiz hedefe ulaşacağız. Şu anda yaptığımız işin ismi kombinasyon melezlemesidir. Yeni üretimimiz, 3 farklı ırkın birleşmesinden oluşuyor ama yerli ırkımız olan kıvırcık cinsi yüzde 75 ağırlığa sahip. Küçükbaşta dünyanın en lezzetli ırklarından birine sahibiz. Gerçekten kıvırcık eti çok lezzetli” şeklinde konuştu.
YENİ KOYUN IRKI TESCİL YOLUNDA
Özellikle kapalı alanda beslenen koyunların etinin kokusu nedeniyle tercih edilmediğini belirten Sarıtaş, “Hayvana merada bakıldığı zaman refah düzeyi artıyor. Hayvan sağlıklı şekilde et üretiyor hem de koku olayı kökten çözülmüş oluyor.” değerlendirmesinde bulundu. Yeni koyun cinsinden 3 dişi ve 1 erkek bireye sahip olduğunu ifade eden Sarıtaş, çalışmanın tüm aşamaları tamamlandığında yeni ırkı isimlendireceklerini ve patent ile tescil sürecini başlatacaklarını aktardı. “Şu an elimdeki hayvan sayısı tüm verimleri alabilmem için yeterli değil, sürü oluşturmam lazım. Yeni tip koyun ırkını geliştirdik ama süt veriminden tutun karkas ağırlığı, doğum oranı gibi özellikler sürü oluştuktan sonra elde ediliyor. O elde edildikten sonra patentlenme, tescilleme süreci başlayacak.” ifadelerini kullandı.