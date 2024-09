Gurbetten Kesin Dönüş Yaparak Çiftlik Kurdu: Yeni Koyun Irkı Üretti Tescil Bekliyor

Sarıtaş, Almanya'da aldığı makine teknolojileri eğitiminin ardından 15 yıl bu sektörde çalıştıktan sonra, çocukluk hayali olan Türk hayvancılığını geliştirme hedefi doğrultusunda 2016 yılında yurda döndü. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde eğitim alan Sarıtaş, mezuniyetinin ardından Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Akçabük Mahallesi'nde 4,5 dönümlük bir arazide çiftlik kurarak koyun yetiştiriciliğine başladı.

Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaparak hayvancılık alanında önemli bir atılım gerçekleştiren Hasan Sarıtaş, kıvırcık ırkının meraya adaptasyonunu sağladığını ve ardından iki etçi cins hayvanı bu ırkla birleştirerek yeni bir cins ortaya çıkardığını açıkladı. Sarıtaş, ıslah çalışmalarının uzun vadeli olduğunu belirterek, “Bizzat gözlem yapmanız, merada zaman geçirmeniz gerekiyor. Kendim gözlemleyerek, aşamalarını kaydederek bunu yaptıktan sonra başarılı bir şekilde hayvanımızı elde ettik. Şimdi ikinci periyot olarak hayvanımızı çoğaltıp Marmara Bölgesi'ne yaymayı planlıyoruz. Meralarda hayvan otlatıp et verim yeteneği yüksek hayvan elde ettik. Bunu da ülke geneline yayarak hedefimize ulaşacağız.” dedi.

Sarıtaş, Türkiye'nin et açığını kapatabilmek ve küçük sürülerden daha fazla et elde edebilmek için ıslah çalışmalarının şart olduğunu vurguladı. Türkiye'deki mevcut çalışmaların genellikle verilen yemle elde edilen et üzerine olduğunu dile getirirken, kendisinin mera odaklı bir proje yürüttüğünü anlattı. Yeni cinsin, kıvırcık ırkına göre yüzde 30 daha fazla et verimi sağladığını bildiren Sarıtaş, “Bulunduğum bölgede bunu sağladık. Burada şartlar çok zor. Hayvancılık için yazın çok zor şartlarda sağladık. Bu verim yayla bölgelerinde daha da artırılabilir.” diye ekledi.