Blackpink, Guinness rekorlar kitabına girdi

Güney Koreli K-Pop müzik grubu Blackpink, YouTube kanalı en çok görüntülenen müzik grubu olarak Guinness rekorlar kitabına dahil oldu.

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Blackpink, Guinness rekorlar kitabına girdi - Resim: 1

Yonhap'ın haberine göre, dünyaca ünlü müzik grubu Blackpink'in ajansı YG Entertainment, gruba ait resmi YouTube kanalının 30 milyardan fazla görüntülenmeyle Justin Bieber'ın kanalını geçtiğini açıkladı.

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Blackpink, Guinness rekorlar kitabına girdi - Resim: 2

Blackpink yakın zamanda 86,9 milyon aboneyle YouTube'da en çok takip edilen müzik grubu olmuştu.

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Blackpink, Guinness rekorlar kitabına girdi - Resim: 3

Son rekorla Blackpink, Guinness rekorlar kitabına 21. kez adını yazdırmış oldu.

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Blackpink, Guinness rekorlar kitabına girdi - Resim: 4

Grup daha önce de "Spotify'da en çok dinlenen kadın grubu" ve "İngiltere ve ABD albüm listelerinde 1 numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu" gibi rekorlara imza atmıştı.

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