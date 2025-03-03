Günde Sadece 4 Saat Uyku Mümkün Mü? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Açıklama
Uyku, fiziksel ve ruhsal sağlığın temel unsurlarından biri olarak kabul edilirken, uzun yıllar boyunca kaliteli uykunun süresiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar, uykunun süresinden ziyade düzenliliğinin sağlık üzerindeki etkisinin daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce yapılan araştırmalarda, yetişkinlerin günde 7 ila 9 saat uyuması gerektiği vurgulanıyordu. Uyku eksikliğinin kalp hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, depresyon ve hatta ömrün kısalması gibi riskleri artırdığı belirtiliyordu. Ancak Sleep dergisinde yayımlanan son araştırma, bu anlayışı sorguluyor.
60 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, düzenli uyku saatlerine sahip kişilerin, uyku süresi uzun olsa bile düzensiz uyuyanlara kıyasla ölüm riskinin yüzde 20-48 daha düşük olduğu tespit edildi.
DÜZENLİ UYKU KALP SAĞLIĞINI KORUYOR
Bilim insanları, Uyku Düzenliliği İndeksi (SRI) hesaplamak için 10 milyon saatten fazla veriyi analiz etti. Sonuçlara göre, her gün aynı saatte yatıp kalkan kişilerin kalp krizi ve felç gibi hastalıklara yakalanma riski daha düşük.
Araştırmalara göre, düzenli bir uyku programına sahip kişiler, önerilen süreden daha az uyusalar bile daha dinç ve sağlıklı hissediyor. Öte yandan, düzensiz uyku alışkanlığı, vücudun stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırarak metabolizmayı ve psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor.
UYKU DÜZENSİZLİĞİ RUH SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?
Uyku yalnızca fiziksel sağlık için değil, ruhsal denge için de büyük önem taşıyor. Sleep Health dergisinde yayımlanan bir başka araştırmaya göre, düzenli uyku alışkanlığı depresyon belirtilerini hafifletiyor ve bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor.
Düzensiz uyku programına sahip kişilerde panik atak, sinirlilik, motivasyon eksikliği ve ruh hali bozuklukları gibi sorunların daha yaygın olduğu belirtiliyor.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER
Uzmanlar, hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatte yatıp kalkmayı tavsiye ediyor. Bu alışkanlık, vücudun biyolojik saatini dengede tutarak enerji seviyelerini ve zihinsel performansı artırıyor.
Daha iyi bir uyku için dikkat edilmesi gerekenler:
Mavi ışıktan kaçının: Yatmadan önce telefon, bilgisayar ve televizyon gibi ekranlardan uzak durun. Mavi ışık, melatonin üretimini baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırır.
Tutarlı bir uyku düzeni oluşturun: Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin.
Uyku ortamınızı optimize edin: Yatak odanızda karanlık ve sessizlik sağlayarak uyku kalitenizi artırabilirsiniz. Karartma perdeleri kullanmak etkili olabilir.
Beslenmeye dikkat edin: Yatmadan 3-4 saat önce ağır yemeklerden ve kafeinden kaçının.
Güneş ışığından faydalanın: Gün içinde daha fazla doğal ışığa maruz kalmak, biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olur.
Uzmanlar, uykuya dalmakta zorlanan kişilerin, gevşeme teknikleri ve nefes egzersizleri gibi yöntemleri deneyerek uykuya geçiş sürecini kolaylaştırabileceğini belirtiyor.