Günde Sadece 4 Saat Uyku Mümkün Mü? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Açıklama

Daha önce yapılan araştırmalarda, yetişkinlerin günde 7 ila 9 saat uyuması gerektiği vurgulanıyordu. Uyku eksikliğinin kalp hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, depresyon ve hatta ömrün kısalması gibi riskleri artırdığı belirtiliyordu. Ancak Sleep dergisinde yayımlanan son araştırma, bu anlayışı sorguluyor.

60 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, düzenli uyku saatlerine sahip kişilerin, uyku süresi uzun olsa bile düzensiz uyuyanlara kıyasla ölüm riskinin yüzde 20-48 daha düşük olduğu tespit edildi.

DÜZENLİ UYKU KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Bilim insanları, Uyku Düzenliliği İndeksi (SRI) hesaplamak için 10 milyon saatten fazla veriyi analiz etti. Sonuçlara göre, her gün aynı saatte yatıp kalkan kişilerin kalp krizi ve felç gibi hastalıklara yakalanma riski daha düşük.