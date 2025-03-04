Gün Boyu Tok Tutuyor, Kilo Vermeyi Hızlandırıyor: Yatmadan Önce Yumurta Yiyin, Farkı Görün!

NEDEN AKŞAMLARI YUMURTA TÜKETİLMELİ?

-Metabolizmayı Hızlandırır: Yumurta, sindirimi için yüksek enerji gerektiren kaliteli bir protein kaynağıdır. Akşamları tüketildiğinde, vücut gece boyunca daha fazla kalori yakar ve yağ yakım süreci hızlanır.

-Uyku Kalitesini Artırır: Yumurtada bulunan protein, kan şekerini dengede tutarak gece boyunca ani dalgalanmaların önüne geçer. Bu da daha rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

-Gece Boyunca Yağ Yakımını Destekler: Hayvansal proteinler, bitkisel proteinlere kıyasla daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Böylece gece atıştırmalarının önüne geçerek gereksiz kalori alımını engeller.