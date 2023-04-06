Gülşen aylar sonra ilke hazırlanıyor
Sanatçı Gülşen, 26 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Gülşen, 26 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Sahne performansıyla beğeni toplayan Gülşen'in konseri için biletler satışa çıktı.
Gülşen, tüm sevilen şarkılarının yanı sıra gösterişli bir sahne şovu ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Hem sesi, hem de sahne performansıyla beğeni toplayan Gülşen'in konseri için biletler satışa çıktı.
Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 25 Ağustos'ta evinde gözaltına alınmış aynı günün akşamı tutuklanmıştı. Gülşen, 29 Ağustos'ta tutukluluğuna yönelik itirazın kabul edilmesiyle "konutu terketmeme" koşuluyla (ev hapsi) tahliye edilmişti.