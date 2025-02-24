Güllaç Neden Sadece Ramazan Ayında Yenir? Duyunca Çok Mantıklı Diyeceksiniz

Ramazan ayı denildiğinde akla gelen ilk tatlılardan biri de güllaçtır. Güllaç sadece lezzetiyle değil kültürel geçmişi, hafif yapısı ve mevsimsel tercihleriyle de Ramazan ayının simgesi haline geldi. Yılın diğer zamanlarında da tüketilebilecek bu tatlı, neredeyse sadece Ramazan ayında tüketilir ve yılın diğer zamanlarında pek tercih edilmez. Geleneksel alışkanlıklar ve artan talep sayesinde Ramazan ayında daha çok öne çıkan güllaç tatlısının özellikle Ramazan ayında yenmesinin birkaç önemli nedeni bulunuyor.