Güllaç Neden Sadece Ramazan Ayında Yenir? Duyunca Çok Mantıklı Diyeceksiniz
Güllaç, Osmanlı döneminden bu yana geleneksel iftar sofralarının vazgeçilmezi olarak biliniyor. Peki, güllaç neden sadece Ramazan ayında yenir? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayı denildiğinde akla gelen ilk tatlılardan biri de güllaçtır. Güllaç sadece lezzetiyle değil kültürel geçmişi, hafif yapısı ve mevsimsel tercihleriyle de Ramazan ayının simgesi haline geldi. Yılın diğer zamanlarında da tüketilebilecek bu tatlı, neredeyse sadece Ramazan ayında tüketilir ve yılın diğer zamanlarında pek tercih edilmez. Geleneksel alışkanlıklar ve artan talep sayesinde Ramazan ayında daha çok öne çıkan güllaç tatlısının özellikle Ramazan ayında yenmesinin birkaç önemli nedeni bulunuyor.
GÜLLEÇ NEDEN SADECE RAMAZAN AYINDA YENİR?
Güllaç yaprakları yılın her döneminde mevcut olsa da, talep Ramazan ayında yoğunlaşır. Üreticiler, bu dönemde artan talebi göz önünde bulundurarak üretimi artırır, böylece güllaç iftar sofralarından eksik olmaz.
MİDEYİ YORMAZ
Ramazan ayında genellikle ağır ve yoğun tatlılar yerine, mideyi yormayan, hafif ve sütlü dokusuyla serinletici güllaç tercih edilir. Bu özelliği, iftar sonrası ferahlatıcı bir tatlı arayanların gözdesi olmasını sağlar.
KÜLTÜREL MİRAS
Güllaç, nesilden nesile aktarılan bir miras olarak, Osmanlı mutfağından bu yana Ramazan sofralarının önemli bir parçası haline geldi. Yıllarca süregelen bu alışkanlık, tatlının Ramazan ayıyla özdeşleşmesinde belirleyici rol oynar.