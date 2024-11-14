Gülen Gözler Filmi Bakın Kimin Evinde Çekilmiş: Evin Son Hali Ortaya Çıktı
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Gülen Gözler filminin çekildiği evin son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu. Meğer bu unutulmaz filmin çekildiği ev bakın kiminmiş...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam'ın sevilen filmlerden Gülen Gözler'in yönetmenliğini Ertem Eğilmez yürütüyor, senaryosunu da Sadık Şendil yapıyor. Filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimler yer alıyor. Gülen Gözler filmi, sadece başarılı oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda çekildiği mekanla da dikkat çekiyor.
1977 yapımı olan Gülen Gözler filmi, İstanbul'un gözde semtlerinden Yeşilköy'de bulunan "Stavro'nun Eski Köşkü"nde hayat buldu. Arzu Film'in birçok yapımına ev sahipliği yapan bu köşk, sinemaseverler tarafından oldukça merak ediliyordu. Köşk, Rum kökenli sanat yönetmeni Stavro Yuanidis'e aitti ve o dönemde Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi üzerinde yer alıyordu.
Gülen Gözler gibi birçok unutulmaz filmin çekildiği bu köşk, Yeşilçam'ın en önemli mekanlarından biri olarak kabul ediliyor. Mavi Boncuk ve Salak Milyoner gibi filmlerin de çekildiği köşkün son hali ortaya çıktı.
Filmin çekildiği bu tarihi köşk, Gülen Gözler'in sıcak ve samimi atmosferini yaratmada büyük bir rol oynadı. Köşkün her köşesi, filmin unutulmaz sahnelerine tanıklık etti. Seyirciler, filmi izlerken kendilerini bu köşkteymiş gibi hissediyor ve filmin büyülü dünyasına adeta yeniden adım atıyor.