Gübre Yerine Üretildi Tam Bitki Dostu Çıktı! Verimi 2 Kat Arttırıyor

Jeotermal biyomineral, içerdiği silisyum, kalsiyum, kükürt, magnezyum, demir ve alginik asit gibi mineraller sayesinde topraktaki besin ögelerini açığa çıkararak bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor. Granül formda köklere uygulanabilen ya da yapraklara püskürtülebilen bu ürün, bitki gelişimini destekleyerek dayanıklılığını artırıyor. Kurak ve çorak topraklarda bile etkili olduğu belirtilen biyomineral, suyun toprak altındaki buharlaşmasını önleyerek daha sürdürülebilir bir tarım modeli sunuyor.

FARKLI BÖLGELERDE TEST EDİLDİ

Jeotermal biyomineralin etkinliği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan tarla ve bahçe denemeleriyle test edildi. Antalya, Konya, Şanlıurfa ve Adana gibi illerde pamuk, zeytin, kiraz ve turunçgiller üzerinde uygulanan ürünün, bitki verimini artırdığı gözlemlendi. Şanlıurfa’daki pamuk tarlalarında lif uzunluğu ve inceliğinde artış sağlanırken, Konya Ovası’ndaki zeytin ve kiraz ağaçlarının dayanıklılığı önemli ölçüde iyileştirildi.