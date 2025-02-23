Gübre Yerine Üretildi Tam Bitki Dostu Çıktı! Verimi 2 Kat Arttırıyor
Antalya’da 8 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen jeotermal biyomineral, tarım sektörüne yeni bir alternatif sunuyor. Gübreye alternatif olarak öne çıkan bu yenilikçi ürün, toprak sağlığını iyileştirmesi, su tutma kapasitesini artırması ve bitkilerin besin maddelerine erişimini kolaylaştırmasıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: AA
Jeotermal biyomineral, içerdiği silisyum, kalsiyum, kükürt, magnezyum, demir ve alginik asit gibi mineraller sayesinde topraktaki besin ögelerini açığa çıkararak bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor. Granül formda köklere uygulanabilen ya da yapraklara püskürtülebilen bu ürün, bitki gelişimini destekleyerek dayanıklılığını artırıyor. Kurak ve çorak topraklarda bile etkili olduğu belirtilen biyomineral, suyun toprak altındaki buharlaşmasını önleyerek daha sürdürülebilir bir tarım modeli sunuyor.
FARKLI BÖLGELERDE TEST EDİLDİ
Jeotermal biyomineralin etkinliği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan tarla ve bahçe denemeleriyle test edildi. Antalya, Konya, Şanlıurfa ve Adana gibi illerde pamuk, zeytin, kiraz ve turunçgiller üzerinde uygulanan ürünün, bitki verimini artırdığı gözlemlendi. Şanlıurfa’daki pamuk tarlalarında lif uzunluğu ve inceliğinde artış sağlanırken, Konya Ovası’ndaki zeytin ve kiraz ağaçlarının dayanıklılığı önemli ölçüde iyileştirildi.
TARIM İNOVASYON ÖDÜLÜ KAZANDI
Ürün, 2023 yılında düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı’nda “Bitki Besleme” kategorisinde ATSO Tarım İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün bahçesinde avokado ve turunçgillerde denenen biyomineral, köklere ve yapraklara uygulandığında olumlu sonuçlar verdi.
ÇEVRE DOSTU TARIMIN ÖNÜNÜ AÇIYOR
Ürünü geliştiren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Canak, jeotermal biyomineralin sağladığı faydalara dikkat çekerek, “Toprak altındaki suyun buharlaşmasını önleyerek suyun tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda, besin maddeleriyle saçak kök gelişimini artırarak bitki büyümesini destekliyor. 8 yıllık Ar-Ge sürecinde, ürünün hem köklerden hem de yapraklardan besin almasını sağlayacak formda olmasına odaklandık” dedi.
Çevre dostu bir ürün olarak uluslararası organik sertifika alan jeotermal biyomineral, kimyasal gübrelerin çevresel etkilerini en aza indirerek sürdürülebilir tarıma katkı sunuyor.
KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜLÜYOR
Jeotermal biyomineralin, kuraklık ve çoraklık gibi zorlu tarım koşullarında verimliliği artırarak küresel ısınmaya karşı önemli bir çözüm sunduğu belirtiliyor. Yerli imkanlarla geliştirilen ve 20 milyon ton rezerv kapasitesine sahip olan bu ürün, tarımın geleceği açısından umut vaat eden yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.