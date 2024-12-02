Gözlüklerin Sapındaki Sayılar Bakın Ne Anlama Geliyor: Hemen Kontrol Edin

DOĞRU ÖLÇÜLERİ SEÇMEK ÖNEMLİ

Bu ölçüler, gözlüğün yüzünüze tam olarak oturmasını ve konforlu bir kullanım deneyimi sunmasını sağlar. Yanlış ölçülere sahip bir gözlük, baş ağrısı, göz yorgunluğu gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, gözlüğünüzün tarzını tamamlamak için de doğru ölçüleri seçmek önemlidir.