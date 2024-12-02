Gözlüklerin Sapındaki Sayılar Bakın Ne Anlama Geliyor: Hemen Kontrol Edin
Gözlüklerin sapındaki sayılar, gözlüğünüzün size özel olarak tasarlandığının bir göstergesi. Bu sayılar sayesinde, doğru ölçülere sahip bir gözlük seçerek hem görme sorunlarınızı çözebilir hem de şık bir görünüme kavuşabilirsiniz
Kaynak: Haber Merkezi
Gözlükler sadece görme sorunlarını düzeltmek için değil, aynı zamanda tarzımızı tamamlayan önemli aksesuarlar. Ancak, gözlüklerin sapındaki sayıların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bu küçük rakamlar, aslında gözlüğünüzün ölçülerine dair önemli bilgiler taşıyor.
GÖZLÜK SAYILARI NE ANLAMA GELİYOR?
Gözlük sapındaki sayılar genellikle üçlü bir kombinasyon halinde bulunur. Örneğin, 52-20-140 gibi. Bu sayılar sırasıyla şu bilgileri verir:
52: Lensin yatay genişliğini ifade eder. Bu ölçü, gözlüğün yüzünüzde ne kadar yer kaplayacağını belirler.
20: İki lens arasındaki mesafeyi, yani köprü genişliğini gösterir. Köprü, gözlüğün burnunuzun üzerinde oturduğu kısımdır. Doğru köprü genişliği, gözlüğün yüzünüzde rahat durmasını sağlar.
140: Gözlük sapının uzunluğunu ifade eder. Bu ölçü, gözlüğün kulağınızın arkasına tam oturduğundan emin olmak için önemlidir.
DOĞRU ÖLÇÜLERİ SEÇMEK ÖNEMLİ
Bu ölçüler, gözlüğün yüzünüze tam olarak oturmasını ve konforlu bir kullanım deneyimi sunmasını sağlar. Yanlış ölçülere sahip bir gözlük, baş ağrısı, göz yorgunluğu gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, gözlüğünüzün tarzını tamamlamak için de doğru ölçüleri seçmek önemlidir.