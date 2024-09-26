Gözlük Camındaki Çiziklerden Sonsuza Dek Kurtulun: Bu Pratik Yöntem Gözlüğünüzü İlk Günkü Haline Dönüştürüyor
Gözlük camları, görüş bozukluğunu düzeltebilmek için özel şekilde üretilen camlardan oluşmakta. Bu hassas camlar, nitelikleri nedeniyle dışarıdan gelecek müdahalelere karşı da oldukça savunmasız durumda. Kolayca çizilen camlardaki çiziklerden kurtulmanın yolu ise oldukça basit... Bu harika temizlik tüyosu sayesinde gözlük camlarınızı saniyeler içerisinde onarabileceksiniz.
Gözlüklerdeki çizikler, görmenizi engeller, gözlerinize rahatsızlık verir ve baş ağrısına neden olur. Gözlük camınız çizildiğinde, camı değiştirmek yerine, evde kendi imkanlarınızla çiziklerden saniyeler içerisinde kurtulabilirsiniz. Peki nasıl olacak? İşte gözlük kullanan herkesin bilmesi gereken temizlik tüyosu.
1. KARBONAT VE SU
Gözlük camındaki çizikleri yok etmek için, 1 yemek kaşığı su ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın ve karışımı çiziklere sürün. Daha sonra camı suyla yıkayın ve mikrofiber bezle silin.
2. ARABA CAMI TEMİZLEYİCİSİ
Araba camı temizleyicisi, küçük çizikleri yok etmede etkilidir. Ayrıca, gözlük camının daha az buğulanmasına yardımcı olur. Sıvıyı, gözlük camına sıkın ve bir bezle dairesel hareketlerle silin.
3. AŞINDIRICI OLMAYAN DİŞ MACUNU
Parmağınızla az miktarda diş macununu gözlük camındaki çiziklere sürün ve dairesel hareketlerle ovun. Sonra temiz bir bezle silin. Çizikler çok derin ise, işlemi 3- 5 defa tekrarlamanız gerekebilir.
4. AHŞAP CİLASI VE VAZELİN
Ahşap cilasını gözlük camındaki çizikleri yok etmek için de kullanabilirsiniz. Cilayı bir bez yardımıyla gözlük camını ovalamak için kullanın. Ardından biraz vazelinle camları tekrar silin. Çizikler daha az fark edilir hale gelecektir.
5. BALMUMU
Cam üzerindeki çizgilere dairesel hareketlerle hasar kayboluncaya kadar balmumu sürtün. Sonra yumuşak bir bezle camı silerek temizleyin.
6. SİRKE VE KARBONAT
Küçük çiziklerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Karışımı çiziklere sürün, sonra suyla durulayın ve yumuşak bir mendille silin.
7. BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanı, gözlükleri kurtarmak için mükemmeldir. Deterjanla lekeleri ve çizikleri silin, ardından su ile durulayın.