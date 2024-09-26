Gözlük Camındaki Çiziklerden Sonsuza Dek Kurtulun: Bu Pratik Yöntem Gözlüğünüzü İlk Günkü Haline Dönüştürüyor

Gözlüklerdeki çizikler, görmenizi engeller, gözlerinize rahatsızlık verir ve baş ağrısına neden olur. Gözlük camınız çizildiğinde, camı değiştirmek yerine, evde kendi imkanlarınızla çiziklerden saniyeler içerisinde kurtulabilirsiniz. Peki nasıl olacak? İşte gözlük kullanan herkesin bilmesi gereken temizlik tüyosu.

1. KARBONAT VE SU

Gözlük camındaki çizikleri yok etmek için, 1 yemek kaşığı su ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın ve karışımı çiziklere sürün. Daha sonra camı suyla yıkayın ve mikrofiber bezle silin.

2. ARABA CAMI TEMİZLEYİCİSİ

Araba camı temizleyicisi, küçük çizikleri yok etmede etkilidir. Ayrıca, gözlük camının daha az buğulanmasına yardımcı olur. Sıvıyı, gözlük camına sıkın ve bir bezle dairesel hareketlerle silin.

3. AŞINDIRICI OLMAYAN DİŞ MACUNU

Parmağınızla az miktarda diş macununu gözlük camındaki çiziklere sürün ve dairesel hareketlerle ovun. Sonra temiz bir bezle silin. Çizikler çok derin ise, işlemi 3- 5 defa tekrarlamanız gerekebilir.