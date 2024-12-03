Gözleme Kıvamında Gül Böreği Yapmanın Yolu! Tadan Hayran Oluyor

YAPILIŞI:

Önce soğanınızı yıkayın ve dışını soyup yıkayın. Daha sonra soğanınızı küp küp kesin ve büyük bir kaseye alın. Bu sırada ıspanağınızı yıkayın ve temizlendikten sonra ıspanaklarınızı da oldukça küçük doğrayın.

Bu sırada kaşarınızı rendeleyin ve beyaz peynirinizi de bir çatal yardımıyla ezin. Ezdiğiniz peyniri de kaşarla birlikte kaseye aktarın. Daha sonra üzerine tuzunu, karabiberini ve toz kırmızı biberini de ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.

Bu aşamada yufkaya süreceğiniz harcı yapmaya geçebilirsiniz. Başka bir kase çıkartın ve içerisine yoğurdu, sıvı yağı ekleyin.

Üzerine yumurta kırın ve tuzuyla karabiberini de ekleyin. Sonra tüm malzemeleri çırpın.

Yufkanızı paketten çıkartın ve parçalara ayırın. Ayırdıktan sonra ilk kat yufkanıza önce iç harcı sürün.

Daha sonra üzerine ıspanak harcınızı yayarak ekleyin.

Tamamen yaydıktan sonra yufkayı ıspanaklı kısımdan boş kısma doğru kapatacak şekilde yuvarlayın.

Yuvarladıktan sonra yufkayı bir ucundan içeri doğru kıvırmaya başlayın ve gül şekline getirin. Bu işlemi kalan yufkalarınızda da yapın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra yaptığınız gül böreklerini ekleyin.

Üzerlerine kalan harçtan sürdükten sonra çörek otu ve susam ile süsleyin.

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın ve 20-25 dakika boyunca böreklerinizi pişirin.

Üzeri ve içi pişen böreklerinizi fırından alıp sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: Bakery in London