Gövdesine Musluk Takılıp Hasat Ediliyor! İçinden Resmen Dere Geçiyor: Şifa Olmadığı Hastalık Yok

Huş ağacı suyunun hasat süres, ağacın bulunduğu bölgenin iklim şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Hasat için en doğru zaman, tomurcukların henüz açılmadığı fakat özsuyunun dolaşıma başladığı dönemdir.

Özsuyunun akmaya başladığını anlamak için bir tomurcuğu ince uçlu bir iğneyle delerek test edebilirsiniz. Eğer delik bölgesinde bir damla oluşuyorsa, hasat sürecine başlayabilirsiniz.

HUŞ AĞACI ÖZSUYU NEREDE TOPLANMALI?

Huş ağacı özsuyunu toplamak için en uygun yer, temiz ve doğal bir ortamdır. Huş ağacı suyunu hasat edebilmek için bazı şartlar göz önünde bulundurmalıdır. Şehir merkezleri, parklar, koruma alanları, sanayi bölgeleri, otoyollar ve madencilik faaliyetleri olan yerler huş ağacı hasadı için uygun değildir.

Huş ağacı hasadında en iyi ve sağlıklı verim için 30 yaş üzerinde huş ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve bu ormanların iç kısımlarında bulunan ağaçlar tercih edilmelidir.