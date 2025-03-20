Gövdesine Musluk Takılıp Hasat Ediliyor! İçinden Resmen Dere Geçiyor: Şifa Olmadığı Hastalık Yok
Huş ağacı, ilginç hasat edilme yöntemi ve sağlık için bitmeyen faydalarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Huş ağacı özsuyu, sağlığa faydalarıyla bilinen doğal bir içecek olup, en iyi hasat dönemi mart ayının başından nisan sonuna kadar uzanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Huş ağacı suyunun hasat süres, ağacın bulunduğu bölgenin iklim şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Hasat için en doğru zaman, tomurcukların henüz açılmadığı fakat özsuyunun dolaşıma başladığı dönemdir.
Özsuyunun akmaya başladığını anlamak için bir tomurcuğu ince uçlu bir iğneyle delerek test edebilirsiniz. Eğer delik bölgesinde bir damla oluşuyorsa, hasat sürecine başlayabilirsiniz.
HUŞ AĞACI ÖZSUYU NEREDE TOPLANMALI?
Huş ağacı özsuyunu toplamak için en uygun yer, temiz ve doğal bir ortamdır. Huş ağacı suyunu hasat edebilmek için bazı şartlar göz önünde bulundurmalıdır. Şehir merkezleri, parklar, koruma alanları, sanayi bölgeleri, otoyollar ve madencilik faaliyetleri olan yerler huş ağacı hasadı için uygun değildir.
Huş ağacı hasadında en iyi ve sağlıklı verim için 30 yaş üzerinde huş ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve bu ormanların iç kısımlarında bulunan ağaçlar tercih edilmelidir.
AĞACA ZARAR VERMEDEN HUŞ AĞACI ÖZSUYU NASIL TOPLANIR?
Huş ağacından özsu toplarken ağaçlara zarar vermemek için şu kurallara uymak gerekiyor:
1-Deliği açarken balta kullanmayın. Bunun yerine küçük bir matkap kullanarak 2-3 cm derinliğinde bir delik açılır.
2-Deliğin yönü aşağıdan yukarıya doğru ve gövdesi kuzey tarafından seçilir.
3-Deliğe plastik bir tüp veya damlalık yerleştirilir, diğer ucu ise geniş ağızlı cam bir kaba yönlendirilir.
ÖNEMLİ: Günlük 3 litreden fazla özsu toplanmamalıdır, aksi takdirde ağaç yorulabilir.
Hasat tamamlandıktan sonra açılan delik kapatılmalıdır. Bunun için yosun, huş ağacı reçinesi veya bahçe zifti kullanılabilir.
Aynı ağaçtan her yıl özsu toplanmamalıdır, ağaca bir yıl dinlenme süresi verilmelidir.
HUŞ AĞACI ÖZSUYUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Huş ağacı özsuyu, doğal mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. İçeriğinde bulunan magnezyum, kalsiyum, çinko ve organik asitler sayesinde çeşitli hastalıklara şifa olur.
Huş ağacının faydalarının başında şunlar vardır:
-Kemik sağlığı: Magnezyum, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltır.
-Antioksidan etkisi: Manganez içeriği, serbest radikallere karşı koruma sağlar.
-Kalp ve damar sağlığı: Saponinler, kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp hastalıkları riskini azaltır.
-Cilt sağlığı: Epidermal hücre üretimini destekleyerek cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
-Kilo kontrolü: Düşük kalorili yapısı sayesinde diyet yapanlar için ideal bir içecektir.
HUŞ AĞACI ÖZSUYU NASIL TÜKETİLMELİ?
Huş ağacı özsuyunun kendine özgü hafif tatlımsı bir aroması vardır. İçeriğinde doğal şeker, vitaminler ve mineraller bulunur. Doktorlar, özsuyun aç karnına tüketilmesini ve günlük tüketimin üç bardağı geçmemesini önermektedir.
HUŞ AĞACI ÖZSUYU NASIL SAKLANIR?
Taze sıkılmış huş ağacı özsuyu, buzdolabında en fazla 2 gün saklanabilir. Daha uzun süre muhafaza etmek için şu yöntemler uygulanabilir:
Dondurularak saklanabilir.
Limonata veya doğal içeceklerin içine karıştırılabilir.
Fermente edilerek daha uzun süre dayanması sağlanabilir.