Görenler Burun Kıvırıyor Ama Tam Bir Vitamin Bombası: Bir Tek Ölüme Çaresi Yok

Bazı sebzeler, mevsiminde tüketildiğinde maksimum besin değerine ulaşır ve vücut için büyük faydalar sunar. Doğal döngüye uygun olarak yetişen sebzeler, hem tat hem de içerik açısından daha besleyici olur. Peki, bu sebzelerden en sağlıklısı hangisi? İşte tam bir vitamin deposu olan, sağlık için birçok fayda sunan o sebze…