Görenler Burun Kıvırıyor Ama Tam Bir Vitamin Bombası: Bir Tek Ölüme Çaresi Yok
Görenlerin burun kıvırdığı, çoğu kişinin tadını sevmediği kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir vitamin bombası olan kereviz, cilt, kalp, mide ve bağırsak sağlığını aynı anda destekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı sebzeler, mevsiminde tüketildiğinde maksimum besin değerine ulaşır ve vücut için büyük faydalar sunar. Doğal döngüye uygun olarak yetişen sebzeler, hem tat hem de içerik açısından daha besleyici olur. Peki, bu sebzelerden en sağlıklısı hangisi? İşte tam bir vitamin deposu olan, sağlık için birçok fayda sunan o sebze…
Her ne kadar tadı pek sevilmese de, kereviz sağlık açısından sayısız fayda sunan mucizevi bir sebzedir. Mevsiminde düzenli olarak tüketildiğinde, vücuda doğal bir koruma kalkanı sağlayan kereviz, düşük kalorili olmasının yanı sıra A, K ve C vitaminleri açısından zengin bir sebzedir. İçeriğinde ayrıca potasyum, folat, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli mineraller bulunur. Bağışıklık sistemini destekleyen bu değerli sebze, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİP SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR
Kereviz, yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler. Kabızlık problemlerini önleyerek bağırsakları rahatlatır. Aynı zamanda mide asidini dengeleyerek reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.
YÜKSEK TANSİYONU DENGELİYOR
Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyonu kontrol altına alır. Kan dolaşımını destekleyerek damar sağlığını iyileştirir. Antioksidan içeriği ile damar sertleşmesini önleyerek kalp sağlığını korur. Düşük kalorili ve yüksek su içeriğine sahip olan kereviz, uzun süre tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Aynı zamanda vücudun sıvı dengesini korumasına katkı sağlar, böylece metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasını destekler.
EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİYOR
Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kereviz, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Artrit gibi rahatsızlıklardan muzdarip kişiler için doğal bir destek olabilir. Kereviz suyu, cildi nemlendirerek daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan antioksidanlar yaşlanma belirtilerini geciktirerek cilt elastikiyetini artırır.